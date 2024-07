Opel rende omaggio al suo 125° anniversario di produzione ad Autobello con una splendida Opel GT

Convertire la tecnologia in qualcosa che aiuti il ​​maggior numero possibile di persone è stato, sin dalla sua nascita, uno dei grandi tratti distintivi di Opel, ancor prima che iniziasse il suo viaggio nel mondo automobilistico nel 1899: 125 anni fa. Biciclette, motociclette, macchine da cucire e veicoli a motore rivoluzionarono la vita nel XIX secolo, rendendola più semplice. La vocazione di Opel era quella di fare in modo che questi cambiamenti avessero un grande impatto sulla stragrande maggioranza della popolazione e non solo su pochi. La parola chiave era, ed è, accessibilità.

Gli organizzatori del concorso di eleganza Autobello, hanno riconosciuto il contributo di Opel alla storia dell’automobile con un premio speciale

Questa vocazione a rendere accessibili le ultime innovazioni può essere vista nell’ampia varietà di versioni del suo primo modello di automobile, la Opel Patentmotorwagen System Lutzmann, che aveva una carrozzeria progettata per imprese e aziende, o nell’ambizione di diventare il primo produttore tedesco a scomettere sulla produzione in serie con la Opel Laubfrosch che, dal 1924, divenne la prima “auto per tutti”, dando accesso all’automobile a un gran numero di persone che, fino ad allora, la consideravano un lusso accessibile a pochissimi.

Sin dagli esordi, il marchio è rimasto fedele a questi valori e alla sua indubbia identità tedesca, che si riflette nella sua eccellenza nel campo dell’ingegneria, nell’affidabilità dei suoi veicoli, nel suo impegno per la qualità, le prestazioni, la funzionalità, senza rinunciare emozione, attraverso un design elegante e all’avanguardia, capace di risvegliare emozioni. Una filosofia e un contributo unico all’evoluzione dell’automobile che ha meritato il riconoscimento, sotto forma di un premio speciale, da parte della giuria di Autobello, un concorso di eleganza che recupera lo spirito di questi eventi di inizio Novecento che furono svoltosi nel prestigioso Real Club La Moraleja di Madrid.

Quando si parla di eleganza nella storia di Opel, tutti gli occhi sono puntati sulla Opel GT, la coupé supersportiva con cui il marchio sorprese il mondo nel 1968 e che è stata una delle grandi attrazioni dell’ultima edizione di Autobello.

Creata dal genio creativo di Erhard Schnell presso il leggendario Opel Design Center di Rüsselsheim, la Opel GT è riuscita a superare tutte le aspettative e a conquistare gli appassionati di auto, sia in Europa che negli Stati Uniti. Questa spettacolare coupé continua a suscitare passioni con la sua aerodinamica affilata, i suoi fari retrattili (che ruotano attorno ad un asse longitudinale), i suoi voluminosi passaruota e l’originale posteriore verticale. Una mossa piuttosto audace per un produttore europeo della metà degli anni ’60, che ebbe il coraggio di realizzare qualcosa di totalmente radicale: un’autentica Gran Turismo.