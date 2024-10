Nuova DS 8: sarà questo il design del SUV made in Melfi?

La nuova DS 8 è la futura top di gamma dei SUV della casa automobilistica francese di Stellantis. Il suo debutto è previsto il prossimo anno. Questo modello particolarmente atteso sarà prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Melfi in Italia. SI tratta dunque di un veicolo estremamente importante sia per il marchio francese che tenta di rilanciare le proprie quotazioni nel segmento premium del mercato auto in Europa, sia per lo stabilimento lucano di Stellantis che spera di risollevare le sue sorti con l’arrivo di 5 nuove auto elettriche nei prossimi anni tra cui la nuova Lancia Gamma.

Ecco quale potrebbe essere lo stile della nuova DS 8 che vedremo il prossimo anno

I prototipi della nuova DS 8 attualmente in fase di sviluppo e mimetizzati suggeriscono chiaramente che DS ha l’intenzione di rafforzare le proprie credenziali competitive, cercando di garantirsi un posizionamento nel mercato il più ampio possibile. Questo approccio si tradurrà in uno stile che presenterà un mix di elementi tipici delle berline, delle fastback e dei SUV, risultando quindi in un design non molto diverso da quello della C5 X, che attualmente rappresenta il modello di punta del marchio gemello Citroën.

La nuova DS 8 ormai imminente fa intuire che il marchio sta cercando di distaccarsi dai tradizionali stilemi dei crossover, puntando invece su un aspetto più distintivo e facilmente riconoscibile. Inoltre, si prevede che la DS 8 sarà fortemente influenzata dal recente concept DS SM Tribute, che è stato svelato di recente. Questo concept di berlina, caratterizzata da linee slanciate e un profilo aderente al suolo, è stato presentato come un’anteprima affascinante del futuro del marchio, mentre rende omaggio all’iconica auto Citroën GT degli anni ’70, evocando così un senso di nostalgia e innovazione al contempo.

A proposito della nuova DS 8 oggi vi mostriamo un recente render pubblicato dal magazine inglese Autocar che immagina il modello come ispirato alla recente DS SM Tribute con uno stile un po’ diverso rispetto al resto della gamma della casa automobilistica francese.