Citroen lancia in Giappone la C5 X Auditorium Edition

La Citroën C5 X si appresta a concludere il suo ciclo di vita, ma prima di andare via, l’eccentrico crossover top di gamma della casa francese vuole sorprendere. Per stimolare l’interesse in Giappone, Citroën ha introdotto un’edizione speciale chiamata Auditorium, prima della sua uscita di scena definitiva. Questa vettura dispone di un nuovo sistema audio di Bewith, un’azienda giapponese specializzata in audio per auto di fascia alta.

In Giappone svelata la nuova Citroen C5 X Auditorium Edition

La Citroën C5 X Auditorium Edition presenta un sistema audio semplificato con sei altoparlanti: due tweeter da 1 pollice e quattro woofer da 6,5 pollici. A differenza degli altoparlanti standard, questi sono dotati di diaframmi in alluminio-magnesio, forniti da Bewith, che promettono una qualità del suono superiore con maggior chiarezza e transizioni più fluide.

I woofer sono montati su tavole di alluminio progettate per sopprimere le vibrazioni e il “suono fangoso”, offrendo un’esperienza audio nitida e pulita. Citroen addolcisce l’offerta con un abbonamento Spotify Premium gratuito di un anno, così gli acquirenti possono testare i loro fantastici altoparlanti con tutte le loro canzoni preferite. Dal punto di vista estetico, l’unica novità dell’Auditorium Edition è rappresentata da alcuni adesivi calligrafici sui lati, che evidenziano l’enfasi posta sul sistema audio senza stravolgere l’aspetto generale del veicolo.

Sotto il cofano, la C5 X Auditorium Edition mantiene la motorizzazione consueta: un motore turbo a quattro cilindri da 1,6 litri, capace di erogare 178 CV e accoppiato a un cambio automatico a otto marce che trasmette la potenza alle ruote anteriori. La versione ibrida plug-in non è disponibile per questo allestimento, quindi gli acquirenti non possono optare per una motorizzazione elettrificata.

Con un prezzo di ¥ 5.689.500 ($ 39.888) in Giappone, la C5 X Auditorium Edition costa ben ¥ 71.500 ($ 500) in più della C5 X Max su cui si basa.