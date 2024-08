Nuova Lancia Gamma: definita futuristica da chi l’ha già vista, prezzi da 55 mila euro?

Nuova Lancia Gamma è la futura ammiraglia del brand premium di Stellantis il cui debutto è stato fissato per il 2026. Questa auto sarà totalmente made in Italy essendo disegnata, sviluppata e prodotta in Italia. Lo stabilimento che si occuperà della sua produzione infatti sarà quello di Melfi. L’auto nascerà su piattaforma STL Medium e sarà lunga circa 4,7 metri.

Potenziali clienti italiani e tedeschi che hanno visto la nuova Lancia Gamma in anticipo l’hanno definita “futuristica”

A proposito della nuova Lancia Gamma si segnalano interessanti dichiarazioni da parte del numero uno di Lancia, il CEO Luca Napolitano. Parlando con la stampa francese e nello specifico con automobile-propre.com l’amministratore delegato di Lancia ha detto che il design di questa auto è stata da poco approvato dal CEO di Stellantis Carlos Tavares. Inoltre sono stati effettuati dei test con potenziali clienti italiani e tedeschi ai quali è stata mostrata la nuova vettura. I giudizi sono stati tutti molto positivi con la vettura che è stata definita come “futuristica”.

Esteticamente parlando, ci si aspetta che diversi elementi della nuova Lancia Gamma siano ripresi dal concept Lancia Pu+Ra HPE, già visti sulla nuova Lancia Ypsilon, come il calice frontale e l’alternanza di cerchi e linee, il tutto per una carrozzeria che dovrebbe avere un design fastback. Gli interni, in linea con lo stile Lancia, dovrebbero essere di alta qualità, soprattutto nelle versioni più prestigiose. La vettura inizialmente avrebbe dovuto avere solo versioni elettriche ma pare sempre più probabile l’adozione anche di qualche versione termica, molto probabilmente ibrida.

Infine per quanto riguarda il prezzo, essendo l’ammiraglia di un brand premium la nuova Lancia Gamma non sarà un veicolo alla portata di tutti. I suoi prezzi infatti dovrebbero partire da circa 55 – 60 mila euro. Vedremo se ciò sarà confermato e se sarà davvero così questa attesa vettura. Nel frattempo vi mostriamo un render di INDAV DESIGN che immagina così il look del futuro modello di Lancia.