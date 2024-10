Peugeot continua ad essere leader nel mercato dei furgoni elettrici in UK

Peugeot continua a guidare il mercato dei furgoni elettrici (e-LCV) nel 2024, aumentando la sua quota di mercato al 19,5 per cento da inizio anno. Il nuovo E-Partner, prodotto nel Regno Unito, è stato anche il piccolo e-LCV più venduto nel Regno Unito a settembre. Settembre è stato un mese particolarmente positivo per il leone: il marchio ha aumentato la sua quota di mercato dei veicoli commerciali leggeri elettrici al 19,5 per cento da inizio anno, con un incremento dell’8,4 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Il nuovo E-Partner ha contribuito al successo dell’e-LCV di Peugeot come il piccolo furgone elettrico più venduto a settembre. Il nuovo E-Partner presenta un design aggiornato, nuove tecnologie e un’autonomia completamente elettrica aumentata fino a 213 miglia (WLTP). L’E-Partner fa parte della gamma di furgoni completamente elettrici di Peugeot che include anche il nuovo E-Expert e il nuovo E-Boxer.

Peugeot è all’avanguardia nell’elettrificazione nel Regno Unito, offrendo la più ampia gamma completamente elettrica di qualsiasi produttore europeo mainstream. Entro la fine del 2024, il marchio del leone offrirà 12 veicoli completamente elettrici, tra cui nove autovetture e tre e-LCV. Ciò ha aiutato il marchio a raggiungere un mix di vendite di auto elettriche del 31,8 per cento e un mix di vendite di e-LCV del 17,4 per cento a settembre. Con l’introduzione delle nuove E-3008 ed E-5008 Long Range, la casa francese offre ora anche la più lunga autonomia.

Peugeot, insieme ai marchi gemelli Stellantis, è l’unico marchio a produrre furgoni elettrici in grandi volumi nel Regno Unito. Il nuovo E-Partner è prodotto a Ellesmere Port, il primo stabilimento di produzione di massa solo per veicoli elettrici del Regno Unito.

Anche le vendite elettriche complessive di Peugeot, sia di auto che di veicoli commerciali leggeri, sono aumentate rispetto all’anno scorso. Da inizio mese, la quota di mercato delle auto elettriche del marchio del leone è aumentata del 4,7 per cento rispetto a settembre 2023, con 2.664 auto elettriche vendute. Ciò ha contribuito a vendite complessive di auto pari a 50.871 da inizio anno, rispetto alle 46.371 vendute nello stesso periodo del 2023.

Oltre a offrire la gamma di veicoli elettrici più ampia di qualsiasi altro marchio mainstream in Europa, Peugeot offre ora la sua garanzia completa Allure Care su tutta la sua gamma di auto elettriche. La garanzia Allure Care copre il motore elettrico, il caricabatterie di bordo, la trasmissione e i principali componenti elettrici e meccanici fino a otto anni o 100.000 miglia, rendendo il brand di Stellantis il primo produttore europeo a offrire una copertura così generosa.

Eurig Druce, Amministratore delegato di Peugeot UK, ha affermato: “Siamo orgogliosi di essere in prima linea nel passaggio all’elettrificazione nel Regno Unito, come dimostrato dal fatto che quasi 1 auto su 3 vendute dal nostro marchio a settembre era elettrica. Siamo impegnati nella transizione elettrica e la nostra leadership nelle vendite di furgoni elettrici e nel segmento dei piccoli furgoni elettrici con il nuovo E-Partner è una testimonianza della nostra tecnologia e innovazione nel mercato dei veicoli elettrici”.