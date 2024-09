Nuovo Peugeot E-5008 è ordinabile in Italia

Il nuovo Peugeot E-5008 è ora disponibile per l’ordine in Italia. Prodotto in Francia, si distingue per il suo spazioso abitacolo in grado di ospitare fino a 7 passeggeri, offrendo un’autonomia elettrica eccezionale fino a 668 km. Inoltre, include 8 anni di copertura tramite il programma Peugeot Allure Care, garantendo un’esperienza di guida sicura e affidabile.

Peugeot E-5008 è il primo modello a beneficiare della configurazione estesa della piattaforma STLA Medium

Modello di punta tra i SUV a 7 posti, la nuova Peugeot E-5008 è il primo modello a beneficiare della configurazione estesa dell’innovativa piattaforma STLA-Medium di Stellantis, e arriva in Italia questo mese, in una gamma divisa tra proposte 100% elettriche e ibride.

Nelle versioni elettriche a batteria, la nuova Peugeot E-5008 offre 502 km di autonomia e all’inizio del 2025 arriveranno altre versioni BEV, tra cui una versione con autonomia di 668 chilometri (ciclo combinato WLTP). È quindi l’unico SUV puramente elettrico sul mercato ad offrire uno spazio a bordo davvero eccezionale e accogliente per 7 passeggeri e questa autonomia elettrica. Per quanto riguarda le versioni elettrificate, la nuova 5008 è ora disponibile in versione ibrida con la nuova tecnologia 48 V ed, entro la fine dell’anno, arriverà la Plug-In Hybrid, con un’autonomia elettrica di 82 chilometri (ciclo combinato WLTP).

Da sempre leader nel mercato dei SUV tra le proposte con più di cinque posti, la nuova Peugeit 5008 promette di mantenere questo status, in particolare diventando, attraverso la variante Peugeot E-5008, l’unico SUV 100% elettrico ad offrire uno spazio abitativo eccezionale per salire a bordo 7 passeggeri, con autonomia in elettrico (ciclo combinato WLTP) a partire da 502 km (versione 157 kW/210 CV; batteria da 73 kW) fino a 668 km (versione 157 kW/230 CV; batteria da 96,9 kW, lancio nel 2025).

Questo è il risultato dell’innovativa piattaforma STLA Medium, la cui versione ampliata debutta sulla nuova 5008, e che consente una nuova interpretazione del concetto di SUV di grandi dimensioni e di classe superiore, basata su un’ampia gamma di vantaggi per tutto il mondo.

Destinata alle famiglie, la Peugeot 5008 si è affermata fin dalla sua prima generazione come il riferimento tra i SUV a 7 posti. Proseguendo con questo obiettivo, porta con sé un elevato livello di comfort per 7 passeggeri grazie ad un passo più generoso di 2,9 metri .

Garantendo uno spazio notevole per le gambe degli occupanti della seconda fila , la nuova Peugeot E-5008 si afferma anche come nuovo riferimento in termini di abitabilità della terza fila , con un accesso ineguagliabile grazie al sistema “Easy Access” , beneficiando della totale reclinabilità e scorrimento della seconda fila. sedili delle file in avanti e simultaneamente, migliorando l’accessibilità. Semplice da azionare, tramite un comando posto sulla parte superiore dello schienale, il sistema facilita l’ingresso di passeggeri di diversa altezza nei sedili della terza fila, sfruttando l’ampia apertura delle grandi porte posteriori. Questa terza fila di sedili dispone di sedili dal comfort davvero elevato, con due schienali indipendenti con poggiatesta regolabili, schienali più alti e spazio per la testa ottimizzato per gli adulti.

Il volume del bagagliaio raggiunge i 259 litri (con tutti i sedili in posizione), i 748 litri (nella versione 5 posti, con l’ultima fila abbattuta), e i 1.815 litri (con la seconda e la terza fila abbattute). fornendo un’area ampia e pianeggiante e fino a due metri di lunghezza di carico. Il pavimento dietro la terza fila può essere alzato e ripiegato verticalmente, creando ulteriore spazio in profondità, a cui se ne aggiunge un altro sotto i sedili della terza fila, con circa 80 litri aggiuntivi di capacità. Nella configurazione a 7 posti, con la terza fila di sedili inserita, la nuova 5008 ha una lunghezza del bagagliaio di 42 cm, che la rende l’unica vettura del suo segmento a ospitare una varietà di attrezzature e bagagli.

Il nuovo Peugeot 5008 Plug-in Hybrid 195 e-DCS7 combina un motore elettrico da 92 kW (125 CV) con un motore termico da 150 CV, offrendo una potenza totale di 195 CV. Grazie alla batteria da 17,8 kWh, il veicolo garantisce un’autonomia di guida completamente elettrica fino a 82 km nel ciclo combinato WLTP. Dotato di un serbatoio da 60 litri, è perfetto anche per lunghi tragitti. Il modello è disponibile nelle versioni ALLURE a 47.950 euro e GT a 52.400 euro.

Il Peugeot 5008 Hybrid 136 e-DCS6 è dotato del sistema Peugeot HYBRID 48V, che combina un motore a benzina di nuova generazione da 136 CV con un cambio a doppia frizione a 6 rapporti, integrando un motore elettrico. Grazie alla batteria che si ricarica durante la guida, questa tecnologia fornisce una maggiore coppia a bassi regimi e riduce il consumo di carburante fino al 15% (5,8 l/100 km nel ciclo combinato WLTP) rispetto alla versione solo benzina. In città, il 5008 Hybrid può viaggiare in modalità elettrica fino al 50% del tempo. È disponibile nelle versioni ALLURE a 41.700 euro e GT a 45.850 euro.

Il nuovo Peugeot E-5008 è stato progettato con un forte impegno verso la sostenibilità, utilizzando materiali riciclati che costituiscono il 23% della massa complessiva del veicolo. Progettato in Francia, viene interamente prodotto nello stabilimento di Sochaux.

Il motore elettrico del Peugeot E-5008 è realizzato dalla joint venture Stellantis – Nidec presso l’impianto di Trémery, in Francia, mentre il riduttore proviene dallo stabilimento Stellantis di Valenciennes, anch’esso situato in Francia. Questo rafforza il carattere “Made in France” del modello e sottolinea l’attenzione all’ambiente e alla qualità della produzione.