Fiat 600 Hybrid e Topolino a Rom-E

Dal 4 al 6 ottobre, FIAT sarà presente alla quarta edizione di Rom-E, un festival dedicato alla sostenibilità ambientale, sociale e alla mobilità. L’evento, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e da Roma Capitale, proporrà tre giorni di convegni, test drive, attività educative e dialoghi tra aziende e istituzioni. Il suo obiettivo principale è sensibilizzare il pubblico su importanti tematiche legate alla tutela del nostro pianeta.

Fiat partecipa alla quarta edizione dell’evento capitolino

L’evento romano prenderà il via venerdì 4 ottobre con il convegno intitolato “La transizione verso una sostenibilità accessibile e reale,” ospitato nella suggestiva cornice della Casa del Cinema, all’interno di Villa Borghese. Nei giorni successivi, il 5 e 6 ottobre, il festival continuerà con una serie di installazioni distribuite in varie aree del centro città.

Protagonista dell’evento sarà la Nuova 600 Hybrid, la versione ibrida che segna il ritorno di FIAT nel segmento B, esposta nello stand allestito in viale delle Magnolie a Villa Borghese. Nelle vicinanze, in Piazza Bucarest, sarà disponibile il test drive per Fiat Topolino, il quadriciclo elettrico pensato per una mobilità urbana sostenibile e accessibile a partire dai 14 anni, offrendo un’esperienza di guida emozionante tra le strade della Città Eterna.

Allo stand si terranno anche numerose attività dedicate ai più giovani, con l’intento di sensibilizzare le nuove generazioni sulla mobilità a zero o basse emissioni. In questo contesto, spiccano le retro-copertine dei quaderni Pigna Monocromo, personalizzati con il marchio della Nuova Fiat 600, che offrono un modo originale per esplorare le tecnologie elettriche e ibride. Questi quaderni fanno parte della collezione limitata “The Color Energy FIAT X PIGNA,” frutto della collaborazione tra FIAT e Pigna, azienda italiana leader nel settore della cartotecnica.

In occasione di Rom-E e fino alla fine di ottobre, la Fiat 600 Hybrid è disponibile a un prezzo promozionale di 18.950€, grazie a un finanziamento offerto da Stellantis Financial Services Italia e agli incentivi statali (soggetti a disponibilità). Il finanziamento prevede un canone mensile di 250€, senza anticipo, con un TAN fisso dell’8,75% e un TAEG dell’11,74%, e la prima rata è prevista per gennaio 2025.

Fino al 31 ottobre, il Fiat Topolino è proposto a un prezzo di partenza di 9.890€, equivalente a quello della versione chiusa o Docevita. Inoltre, grazie agli incentivi statali, è disponibile un’opzione di leasing di 48 mesi tramite Stellantis Financial Services, con un canone mensile a partire da 29€, un costo simile a quello di un abbonamento mensile per i trasporti pubblici.

Giuseppe Galassi, Managing Director di Fiat e Abarth in Italia, ha dichiarato: “Essere presenti a eventi come Rom-E è fondamentale per il percorso che FIAT sta intraprendendo verso una mobilità sempre più sostenibile nelle città. Con una lunga storia di impegno sociale, FIAT si sente responsabile nel promuovere una guida elettrificata che sia accessibile e facile da integrare nella vita quotidiana, in modo da conquistare le nuove generazioni. Invito tutti a visitare il nostro stand per scoprire la nuova 600 Hybrid e a provare il Topolino tra le strade della capitale, simbolo di una mobilità gioiosa, sostenibile e per tutti.”