Nuova Fiat 600 Hybrid: efficienza e prestazioni per un’esperienza di guida 100% elettrica nei brevi spostamenti

Dopo il lancio della Nuova Fiat 600 Elettrica, con la sua autonomia di oltre 400 km (ciclo combinato WLTP), che può superare i 600 km in città (ciclo urbano WLTP), e i suoi 156 CV di potenza, la nuova compatta del marchio For ora completa la sua gamma completamente elettrificata con l’arrivo delle versioni Hybrid, con motori da 100 CV e 136 CV. Sia la versione elettrica che la Nuova Fiat 600 Hybrid rendono il miglior tributo al suo illustre predecessore del 1955, adottando tecnologie innovative che ne portano ulteriormente la versatilità sia nei percorsi urbani che nei viaggi su strada o anche nelle avventure in campagna.

Nuova Fiat 600 Hybrid: si può guidare in modalità elettrica negli ingorghi e in manovre come la partenza o il parcheggio

Con due motorizzazioni a catalogo, la Nuova Fiat 600 Hybrid offre il meglio di entrambi i mondi. Le prestazioni di un motore a benzina a tre cilindri da 1,2 litri di cilindrata si sposano armoniosamente con il comfort, la silenziosità, l’assenza di vibrazioni e il piacere di guida che caratterizzano la mobilità elettrica. Il tutto con una riduzione del 15% dei consumi e delle emissioni di CO 2 rispetto ad un motore a benzina con cambio automatico con caratteristiche simili.

Oltre a fornire il marchio DGT “Eco”; Il motore elettrico fornisce potenza extra quando necessario, migliorando l’elasticità ai bassi giri. Ciò si traduce in accelerazioni e partenze più agili, con uscite silenziose e transizioni rapide.

Sulla carta, la Nuova Fiat 600 Hybrid offre un’autonomia elettrica di 1 km, guidando a meno di 30 km/h in città e prendendo in mano le redini della vettura in partenza o in parcheggio. Questi dati non tengono conto della funzione di recupero dell’energia durante le decelerazioni, le frenate e le rampe in discesa che, oltre a ricaricare la batteria, permette di affrontare molti tragitti urbani senza dover ricorrere al motore a scoppio o sprecare carburante.

Prestazioni in piena sintonia con la vocazione polivalente della Nuova Fiat 600 Hybrid, che con le sue dimensioni di 4,17 metri di lunghezza e la sua ampia abitabilità interna, rappresenta la soluzione ideale sia per gli amanti della città che per gli amanti dell’outdoor. Inoltre, assume la sostenibilità come uno dei suoi tratti caratteristici, con novità come il tessuto dei sedili, realizzato in materiale riciclato o la fascia in bioplastica utilizzata in elementi come il cruscotto.

Gli interni della Nuova Fiat 600 trasmettono perfettamente la Dolce Vita e l’anima più pop del Marchio. È la prima compatta che offre la cromoterapia, con la possibilità di selezionare fino a 8 colori diversi sia per la luce ambientale che per lo schermo radio, per un totale fino a 64 combinazioni diverse, per un’esperienza immersiva senza precedenti. Per completare il momento spa a bordo, il sedile del conducente è dotato di regolazione elettrica e funzione di massaggio alla schiena durante gli spostamenti quotidiani o un lungo viaggio.

Ricca di elementi pratici che portano il comfort ai massimi livelli, la Nuova Fiat 600 incorpora caratteristiche che renderanno ogni viaggio molto più piacevole e gioioso, dal cancello elettrico a mani libere, climatizzatore automatico, sensori di luce e pioggia, al suono con 6 altoparlanti. In termini di connettività e infotainment, spiccano il quadro strumenti digitale TFT da 18 cm (7″) e la radio touch screen da 26 cm (10″) completamente personalizzabile, compreso l’accesso alla navigazione connessa e all’integrazione dello smartphone e alle app intelligenti per l’auto tramite Apple CarPlay o Android Auto connesso in modalità wireless con un’ampia gamma di servizi connessi

La Nuova Fiat 600 è ricca di dotazioni di sicurezza e assistenza all’avanguardia come il sistema Adaptive Cruise Control (ACC), che frena o accelera in risposta a qualsiasi vettura; l’Intelligent Speed ​​Assistant, che legge i limiti di velocità e consiglia di applicarli o il Blind Spot Detector, che utilizza sensori a ultrasuoni per monitorare e avvisare di eventuali ostacoli con spie nello specchietto retrovisore.

La tecnologia all’avanguardia della Nuova Fiat 600 prevede anche la funzione Stop&Go; il Freno di stazionamento elettrico, la Frenata di emergenza autonoma per riconoscere ciclisti e pedoni, nonché il Rilevatore di fatica per monitorare i livelli di concentrazione del conducente. Infine, i sensori a 360° e la telecamera posteriore a 180° con griglie dinamiche aiutano ad evitare eventuali ostacoli durante il parcheggio o l’esecuzione di manovre complesse.

Allo stesso modo, la Nuova Fiat 600 offre i servizi Uconnect per supportare quotidianamente i clienti, come i comandi vocali per comunicare con il navigatore connesso di bordo, il sistema di navigazione TomTom, le cui mappe si aggiornano automaticamente e mostrano tutte le stazioni di servizio o di ricarica disponibili. sul percorso e fornire informazioni in tempo reale sui parcheggi liberi disponibili sulle strade pubbliche, per risparmiare tempo e denaro durante gli spostamenti.