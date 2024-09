Fiat Topolino: anteprima in Austria ai Vienna Electric Days

Fiat Topolino festeggerà la sua première a Vienna dall’11 al 15 settembre 2024. La microcar di Fiat sarà presente come veicolo espositivo ai Vienna Electric Days e sarà disponibile per test drive. Christian Bley, Direttore Fiat Austria: “I Vienna Electric Days sono il luogo perfetto per presentare al pubblico la nuova Fiat Topolino. La Fiat Topolino è la soluzione ideale per il traffico cittadino e i brevi spostamenti. Con la sua velocità massima limitata a 45 km/h si rivolge ad un vasto pubblico e in Austria può essere guidata anche da giovani dai 15 anni in su. È un omaggio alla lunga tradizione del marchio, dove la tecnologia innovativa incontra simpatia e coolness”.

Fiat Topolino viene presentata per la prima volta al pubblico austriaco

Con la nuova Fiat Topolino, la FIAT prosegue la sua missione di creare una mobilità sostenibile per le aree metropolitane. Il primo veicolo del marchio in questa categoria mira ad alleviare la congestione dei centri urbani attraverso una mobilità accessibile e sostenibile con un veicolo elettrico allegro e cool. Come la prima Fiat 500 con il soprannome di “Topolino” negli anni ’30, anche il nuovo veicolo con le dimensioni di una microcar è un mezzo di trasporto per una vasta gamma di acquirenti. In Austria il veicolo, che può raggiungere una velocità di 45 km/h, può essere utilizzato anche da giovani guidatori alle prime armi dai 15 anni in su.

La nuova Fiat Topolino ha un design allegro ed è alimentata esclusivamente elettricamente. La batteria da 5,4 kWh consente un’autonomia fino a 75 chilometri. Per la ricarica è sufficiente una normale presa domestica da 220 volt. Con le sue dimensioni ridotte, la nuova Fiat Topolino è ideale per i centri urbani: con soli 2,53 metri di lunghezza, la due posti è decisamente più manovrabile di un’auto convenzionale e sfrutta questo vantaggio anche quando cerca un parcheggio.

Nonostante le dimensioni esterne ridotte, la nuova Fiat Topolino offre una quantità impressionante di spazio e una sensazione di spazio. A ciò contribuiscono i due sedili sfalsati e la generosa vetratura. I vani portaoggetti offrono 63 litri di volume all’interno e sono disposti in modo particolarmente intelligente. Ad esempio, è possibile riporre una valigia tra i sedili.

Una gamma di modelli chiaramente strutturata è un altro punto di forza della nuova Fiat Topolino. Sono disponibili due varianti di carrozzeria: una versione chiusa a due porte e una con tetto scorrevole e senza porte come la versione Dolcevita. Il colore è sempre identico: il quadriciclo elettrico di Fiat si presenta generalmente nel fresco colore Verde Vita. Anche lo speciale design retrò del cerchio e l’estetica degli interni sono gli stessi per entrambe le varianti di carrozzeria. Ulteriori informazioni sulla Topolino saranno annunciate prima del suo lancio sul mercato nel primo trimestre del 2025. Il prezzo di partenza della Fiat Topolino sarà sotto i 10.000 euro.