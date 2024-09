Citroën e-C3: il nuovo Head-Up Display che offre un accesso rapido e semplice a dati chiave 

A bordo della Citroën e-C3 il comfort si chiama C-Zen Lounge. Un concetto globale che va oltre il comfort e unisce serenità e sicurezza attraverso elementi come le sospensioni, i sedili Advanced Comfort e la trama e il colore delle imbottiture e dei rivestimenti. In questo abitacolo spazioso, dotato di tecnologie utili e intuitive, il Double Chevron rivoluziona il design della plancia con un innovativo Head Up Display, che sostituisce il tradizionale quadro strumenti al servizio dell’ergonomia e di una maggiore tranquillità al volante.

La posizione di guida della Nuova Citroën e-C3 privilegia la sicurezza e la chiarezza nell’accesso alle informazioni

L’Head-Up Display di Citroën, posizionato strategicamente su un foglio nero lucido tra la parte superiore del cruscotto e il parabrezza, consente un accesso facile e immediato a tutte le informazioni chiave, come la velocità, l’autonomia rimanente o il livello di carburante, senza doverlo fare distogli gli occhi dalla strada. Combinando gli indicatori convenzionali con l’head-up display in un unico elemento, si evita la duplicazione di informazioni che porta a confusione.

A complemento di questo nuovo modo di concepire la posizione di guida, un nuovo volante multifunzione, più piccolo e più facile da usare, garantisce che l’Head Up Display sia sempre visibile, grazie ad una lunghezza e un’inclinazione completamente adattabili.

Uno schermo di infotainment a colori da 10,25 pollici fluttua al centro della plancia, leggermente inclinato verso il conducente, mentre “My Citroen Play with Smartphone Station” è offerto di serie con un’applicazione specifica per consentire ai proprietari del modello di accedere “tu” alla musica, radio, chiamate e navigazione tramite il proprio dispositivo.

La Nuova Citroën e-C3 è l’unica proposta elettrica che offre un elevato livello di versatilità, con più di 300 km di autonomia, grande abitabilità, comfort di bordo degno del Double Chevron e tutta la dotazione tecnologica divenuta imprescindibile. Tutto questo per meno di 25.000 euro.

Essendo un veicolo a “emissioni zero”, la Nuova Citroën e-C3 incorpora tutti i vantaggi della mobilità elettrica come la sostenibilità, ma anche l’assenza di rumore, vibrazioni e odori solitamente legati ai motori termici. Inoltre, aggiunge elementi esclusivi che accentuano il piacere del viaggio come le sospensioni Advanced Comfort, di serie su tutta la gamma, o la nuova generazione di sedili Advanced Comfort, presenti nella finitura Max.

Oltre al comfort e al prezzo accessibile, la Nuova Citroën e-C3 si distingue per il suo stile moderno e accattivante. Non rinuncia a nulla: offre grande versatilità grazie agli oltre 300 km di autonomia (ciclo misto WLTP, in attesa di omologazione).