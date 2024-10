Jeep richiama quasi 200.000 Wrangler e Grand Cherokee PHEV per rischio incendio

Jeep sta richiamando circa 154.032 SUV ibridi plug-in per il mercato statunitense per risolvere un potenziale rischio di incendio. Una revisione aziendale di routine dei dati dei clienti ha portato a un’indagine interna che ha scoperto 13 casi di incendi. Tutti i veicoli erano parcheggiati e spenti. L’azienda stima che il 5 per cento dei veicoli interessati potrebbe presentare il difetto.

Jeep sta richiamando in tutto il mondo circa 200.000 Wrangler e Grand Cherokee ibride plug-in a causa del rischio di incendio

Questo richiamo riguarda alcuni modelli di Jeep Wrangler 4xe 2020-2024 e SUV Jeep Grand Cherokee 4xe 2022-2024. Il rischio del veicolo si riduce quando il livello di carica della batteria è esaurito. Di conseguenza, si consiglia ai proprietari di astenersi dal ricaricare la propria vettura. Per eccesso di cautela, l’azienda consiglia inoltre ai proprietari di questi veicoli di parcheggiare lontano da strutture o altri veicoli fino a quando non avverrà la riparazione.

Stellantis ha anche fatto sapere che una soluzione al problema è ormai imminente e i clienti interessati saranno informati quando potranno programmare l’assistenza. L’azienda esorta i proprietari a seguire le istruzioni sui loro avvisi di richiamo. I clienti di Jeep con ulteriori domande o dubbi sono invitati a chiamare il servizio clienti o a visitare il sito mopar.com/recalls per maggiori informazioni. Non solo gli Stati Uniti ma anche altri paesi sono coinvolti nel richiamo. Ulteriori veicoli infatti sono interessati in Canada (circa 14.038), Messico (circa 673) e alcuni mercati al di fuori del Nord America (circa 25.502).

Vi aggiorneremo naturalmente nel caso in cui dovessero arrivare ulteriori novità a proposito di questo richiamo che riguarda versioni PHEV delle due famose vetture del brand americano di Stellantis.