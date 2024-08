Le nuove Jeep Wrangler e Gladiator arrivano in un nuovo mercato

Jeep non si stanca mai di sorprendere i suoi clienti. Dopo aver lanciato Compass e Commander con nuove motorizzazioni e rinnovato la gamma Renegade, il marchio presenta altre novità per i suoi fan. Le nuove Jeep Wrangler e Gladiator arrivano in Brasile nelle loro versioni più estreme.

Jeep Wrangler e Gladiator sono, senza dubbio, i modelli Jeep più autentici, poiché insieme traducono i valori e rappresentano esattamente ciò in cui crede il marchio. Inoltre, sono responsabili della crescita dei modelli Jeep importati, la cui vendita è praticamente triplicata negli ultimi tre anni.

“Jeep ha rinnovato il suo portafoglio in Brasile, abbiamo già portato aggiornamenti a Renegade, Compass e Commander e, naturalmente, non potevano mancare i nostri massimi simboli di capacità fuoristrada: il Wrangler e il Gladiator. Sono unici al mondo. La loro capacità di superare le sfide impressionerà qualsiasi amante delle auto e dell’avventura. Questi due modelli offrono, allo stesso tempo, il famoso design Jeep, le sue leggendarie capacità fuoristrada 4×4 e la possibilità di esplorare la massima libertà all’aria aperta”, commenta Hugo Domingues, Vice Presidente Jeep per il Sud America.

“La loro versione Rubicon, con equipaggiamenti e tecnologie diverse da tutto ciò che vediamo nel mercato brasiliano, dimostra come il marchio Jeep punta a soddisfare la domanda dei suoi clienti per prodotti unici in grado di portare i nostri clienti in luoghi che nessun altro modello è in grado di raggiungere”, ha aggiunto.

Disponibili per il Brasile nella configurazione Rubicon, che costituisce la massima espressione dell’eredità e del DNA del marchio Jeep, le nuove Jeep Wrangler e Gladiator confermano il marchio come un vero punto di riferimento per chi ha uno spirito esplorativo.

Le nuove Jeep Wrangler e Gladiator 2025 arrivano con il design incomparabile di questi modelli iconici del marchio. La nuova griglia anteriore accoglie le tradizionali sette feritoie del Wrangler e del Gladiator, con un look aggiornato con fessure nere testurizzate, modanature metalliche grigio neutro e bordi in tinta con la carrozzeria.

I modelli sono inoltre dotati di nuovi cerchi da 17 pollici dal design esclusivo e pneumatici ad uso misto. I passaruota e il tetto neri conferiscono alle vetture un effetto bicolore, rendendone il look ancora più sportivo e moderno. Vengono offerti anche nuovi colori, come Anvil Grey, Hydro Blue ed Earl Blue (disponibile sulla Wrangler). Inoltre, il nero, il bianco brillante, il grigio granito e il rosso completano le opzioni.

Gli interni raffinati dei nuovi Wrangler e Gladiator sono ricchi di caratteristiche e tecnologie all’avanguardia, insieme alla tradizionale funzionalità e versatilità Jeep. La console centrale di ispirazione storica presenta forme pulite e scolpite. Il quadro strumenti avvolgente presenta nuove superfici soft-touch in tessuto o poliuretano con cuciture in rilievo a contrasto. Le nuove impostazioni del supporto AMPS sono ora presenti nella parte superiore del quadro strumenti.

I nuovi modelli includono, di serie, il pacchetto cabina premium, che dispone di finestrini anteriori acustici e schiuma fonoassorbente aggiuntiva sul parabrezza, sul cofano anteriore e sui montanti centrali, garantendo una guida ancora più silenziosa.

Una delle grandi novità sono gli interni completamente rinnovati in entrambi i modelli, con un nuovo sistema multimediale touchscreen da 12,3 pollici – lo schermo più grande e avanzato mai disponibile su Jeep Wrangler e Gladiator – che integra il pluripremiato sistema Uconnect 5 di quinta generazione ed è posizionato ben visibile nella parte superiore della console centrale, sopra la nuova bocchetta dell’aria interna rettangolare. Le prese d’aria esterne mantengono la loro caratteristica forma circolare.

I nuovi Jeep Wrangler e Gladiator sono equipaggiati per mantenere connessi gli occupanti del veicolo durante gli spostamenti. La funzionalità è stata migliorata per i passeggeri della prima fila con doppie porte USB C di serie, che consentono di caricare i dispositivi fino a quattro volte più velocemente. In totale, fino a sette porte USB A e C per entrambe le file di sedili. Le prese accessori a 12 Volt, anch’esse di serie, sono ubicate in varie parti dei modelli. Per completare il comfort e la comodità, entrambi i modelli hanno ricevuto nuovi sedili elettrici per i passeggeri anteriori.