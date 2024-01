Jeep Grand Cherokee 4xe: in un video viene anticipato come potrebbe cambiare il suo design in futuro

Recentemente, sul canale Q Cars di YouTube è stato pubblicato un video che si interroga sul possibile cambiamento della Jeep Grand Cherokee 4xe del 2025. Il video ipotizza gli aggiornamenti di metà carriera previsti per quell’anno o, al massimo, l’anno successivo per questo famoso SUV di Jeep. Viene immaginato un lieve cambiamento di design per il SUV che nella sua attuale versione è arrivato sul mercato nel 2021.

Jeep Grand Cherokee 4xe: in un video pubblicato nelle scorse ore viene anticipato come potrebbe cambiare il suo design

Anche se questi render di Jeep Grand Cherokee 4xe sono puramente ipotetici, mantengono lo stile avventuroso ma elegante caratteristico di questo autentico SUV Jeep. Speriamo che i designer di Stellantis prendano questa direzione in considerazione durante una potenziale revisione del modello. Questo veicolo ancora per molti anni continuerà ad avere un ruolo importante nella gamma della casa automobilistica americana che Stellantis considera uno dei suoi brand globali principali.

Nel video in questione si discute anche su eventuali cambiamenti relativi alla gamma di Jeep Grand Cherokee. Per quanto riguarda il motore della versione 4xe non ci aspettiamo cambiamenti importanti. Ricordiamo che questo motore combina due potenti motori: un motore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri alimentato a benzina, capace di generare fino a 272 CV, e un nuovo motore elettrico in grado di erogare fino a 145 CV individualmente.

La potenza combinata del SUV elettrificato di Jeep può raggiungere un massimo di 380 CV. Vedremo dunque in proposito al futuro di Jeep Grand Cherokee 4xe che novità arriveranno nei prossimi mesi dal gruppo Stellantis. Quello che è sicuro è che se ci saranno cambiamenti saranno fatti per migliorare ancora questo modello e renderlo sempre un passo avanti a quelli che sono i suoi rivali diretti sul mercato come è tradizione per la casa automobilistica americana di Stellantis.