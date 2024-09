Alfa Romeo Stelvio 2025, gamma semplificata rispetto all’anno modello precedente

Negli States il Biscione prende la strada della semplificazione e propone una scelta tra due versioni del suo Stelvio per l’anno modello 2025. Per il SUV Alfa Romeo si parte, infatti, dal modello “base” con trazione integrale, che ha un prezzo di partenza di 51.195 dollari, escluse le spese di spedizione. Accanto a questa versione, troviamo la Stelvio Tributo Italiano, un’edizione decisamente più accessoriata che costa 56.690 dollari, sempre con tasse e ulteriori optional esclusi.

Quest’ultimo è stato presentato come un’edizione limitata, questo allestimento dello Stelvio è meglio descritto come un pacchetto che unisce stile e funzionalità. Alfa Romeo, però, non ha specificato nel comunicato stampa quanto sia realmente limitata questa edizione speciale. Allargando lo sguardo a un senso più ampio, il termine “limitata” riflette anche l’interesse del mercato statunitense per questo crossover di lusso, che ha visto giungere richieste in numeri piuttosto modesti.

Nella prima metà del 2024, Alfa Romeo ha consegnato 1.866 unità, rispetto alle 2.752 dello stesso periodo nel 2023. Per fare un confronto con un altro veicolo della stessa categoria, Porsche ha venduto 14.306 Macan e 10.682 nel 2023, segnando un netto distacco.

La gamma della Stelvio, ora semplificata, include una nuova colorazione per la carrozzeria: Verde Fangio Metallic. Fangio, ovviamente, è un omaggio al leggendario pilota argentino Juan Manuel Fangio, che dominò la Formula 1 negli anni ’50 e vinse titoli con quattro diverse scuderie, tra cui Alfa Romeo nel 1951.

Oltre al Verde Fangio Metallic, le opzioni di verniciatura includono Vulcano Black Metallic, Vesuvio Grey Metallic, Moonlight Grey Metallic, Misano Blue Metallic, Milano White e Alfa Rosso.

I giorni d’oro di Alfa Romeo, però, sembrano rimanere solo un ricordo del passato, e così sembra essere anche per la Stelvio. Il potente V6 Ferrari da 505 cavalli, che caratterizzava la versione Quadrifoglio, vede l’arrivo per il 2025 di un motore I4 da 2,0 litri, presente sia nella versione base che nella Tributo Italiano. Questo propulsore sviluppa 280 cavalli e 415 Nm di coppia, con la maggior parte della potenza trasmessa alle ruote posteriori tramite un albero di trasmissione in fibra di carbonio. Il cambio automatico a otto rapporti della ZF è l’unica opzione disponibile.

Prodotta nello stabilimento di Cassino, in Italia, insieme alla berlina Giulia, la Stelvio pesa 1.818 kg e offre un’ampia gamma di dotazioni di serie, tra cui sedili in pelle, navigatore, cerchi da 19 pollici, pedali sportivi e una piastra per la ricarica wireless. Sono disponibili anche due allestimenti personalizzati: Veloce, prevalentemente estetico ma con un differenziale autobloccante, e l’Active Assist Plus, che integra funzioni di sicurezza avanzate e coperture per il vano bagagli.