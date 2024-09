Alfa Romeo Stelvio MY25: le novità per gli Stati Uniti

Prendendo il nome dalla strada più bella del mondo, il Passo dello Stelvio, Alfa Romeo Stelvio è il punto di riferimento per i SUV ad alte prestazioni. Alfa Romeo Stelvio MY25 si evolve da tre allestimenti a una versione base con pacchetti Veloce, Active Assist e Premium Interior and Sound disponibili, oltre a opzioni aggiuntive per un ordine semplificato.

Ecco le novità principali con Alfa Romeo Stelvio MY25

Per la Stelvio viene introdotta la nuova edizione speciale limitata Tributo Italiano. Le caratteristiche esterne della Tributo Italiano includono cerchi in alluminio scuro da 21 pollici con pinze rosse, kit di aspetto in tinta con la carrozzeria, diffusore posteriore sportivo, calotte degli specchietti Tributo, tettuccio apribile, barre sul tetto e modanature Gloss Black e portellone posteriore elettrico vivavoce.

All’interno, gli occupanti sono trattati con tocchi di qualità come un sistema audio Harman Kardon e cruscotto, portiere e sedili sportivi in ​​pelle, che includono supporti elettrici e sedile passeggero elettrico a otto vie. Le dinamiche di guida distintive dell’Alfa Romeo sono evidenziate dalle sospensioni sportive di serie. La Stelvio Tributo Italiano è disponibile anche con il nuovo pacchetto Active Assist Plus che include Intelligent Speed ​​Assist, Driver Attention Alert, Lane Keep Assist, Traffic Sign Recognition e Active Driving Assist.

Realizzata dagli artigiani Alfa Romeo nello stabilimento di Cassino in Italia, Alfa Romeo Stelvio MY25 è intrisa di passione, artigianalità e innovazione italiane ed è una testimonianza dell’impareggiabile equilibrio tra ingegneria ed emozione di Alfa Romeo, creando un SUV di medie dimensioni premium per gli amanti della guida.

Riassumendo, Alfa Romeo Stelvio MY25 introdurrà una versione principale che andrà a sostituire le attuali varianti Sprint, Ti e Veloce. In contemporanea con il lancio, verrà presentata un’edizione speciale limitata, chiamata Tributo Italiano, che celebrerà questo importante momento. Per completare il tutto, ci sarà la possibilità di scegliere la nuova elegante vernice metallizzata Verde Fangio.