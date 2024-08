Alfa Romeo Stelvio 2025: potrebbe finalmente avere le giuste qualità per sfondare negli USA

Alfa Romeo Stelvio 2025 è la prossima novità che arricchirà la gamma della casa automobilistica milanese. Questa auto farà il suo debutto nel corso della seconda metà del prossimo anno. Di questo veicolo si dice un gran bene. Esteticamente parlando dovrebbero esserci dei miglioramenti notevoli rispetto al modello attuale con uno stile ancora più sportivo e aerodinamico. Chi ha visto le prime immagini teaser del veicolo dice che di certo non passerà inosservato.

Alfa Romeo Stelvio 2025: per qualità, caratteristiche e design potrebbe finalmente sfondare negli USA

Alfa Romeo Stelvio 2025 che sarà prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Cassino insieme alla nuova Alfa Romeo Giulia e al futuro Alfa Romeo E-Jet, potrebbe avere le carte in regola per far bene negli USA e poter così finalmente permettere alla casa automobilistica del Biscione di sfondare nel segmento premium del mercato auto a livello globale. Questa auto che originariamente avrebbe dovuto essere solo elettrica ma che alla fine potrebbe avere qualche versione ibrida sarà realizzata su piattaforma STLA Large e sarà la prima vettura del gruppo Stellantis in Europa ad usare questa base.

Insomma le aspettative nei confronti di Alfa Romeo Stelvio 2025 sono elevate. Con questo modello Alfa Romeo potrebbe confermare l’auspicato cambio di passo con il focus sempre più su qualità e lusso che dovrebbe diventare un punto di riferimento di tutta la futura produzione della casa automobilistica del Biscione. Già nei prossimi mesi è probabile che avremo ulteriori informazioni su questo modello che sicuramente è destinato ad avere un ruolo molto importante all’interno della gamma dello storico marchio milanese nel corso dei prossimi anni.