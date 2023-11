Alfa Romeo svela la prima serie speciale mondiale della gamma: Tributo Italiano

La prima serie speciale mondiale di Alfa Romeo è Tributo Italiano, che si può ordinare da ora. Si tratta di un’edizione esclusiva che omaggia le origini del marchio e rappresenta il saper fare italiano e la sportività Alfa Romeo. Disponibile per i modelli Giulia, Stelvio e Tonale, Tributo Italiano ha delle caratteristiche principali che derivano dal linguaggio estetico e stilistico condiviso dai tre modelli: la carrozzeria bicolore con il tetto nero, il bodykit in tinta, la bandiera italiana sulle calotte degli specchietti e le raffinate personalizzazioni degli interni, che dimostrano una cura meticolosa dei dettagli e una costante ricerca della massima qualità. In particolare, Giulia, Stelvio e Tonale Tributo Italiano sono al top delle rispettive gamme e sono offerte solo nei tre colori della bandiera italiana (Rosso Alfa, Verde Montreal e Bianco Alfa) abbinati al tetto nero, anche apribile come tetto apribile, optional per il Tonale.

Per la prima volta, una serie speciale è disponibile a livello globale su tutta la gamma di Alfa Romeo

La serie speciale ha diversi elementi distintivi che le danno un aspetto unico e grintoso: la griglia anteriore con inserto a “V” (nero su Giulia e Stelvio, Dark Miron su Tonale); cerchi in lega (21” su Stelvio, nuovi 19” su Giulia, 20” su Tonale), tutti delle versioni top di gamma e con pinze freno rosse Brembo molto sportive. Inoltre, per aggiungere un tocco di eleganza alla sportività tipica del marchio, su tutta la gamma e per la prima volta sul Tonale: il bodykit inferiore verniciato in tinta con la carrozzeria; inserti laterali paraurti anteriore e posteriore; passaruota; minigonne laterali.

L’effetto sull’Alfa Romeo C-SUV è accentuato anche dagli skid plate e dagli accenti laterali/frontali in Dark Miron opaco, dai fari adattivi Full-LED Matrix e dai doppi terminali di scarico cromati sulla versione Q4 Plug-In Hybrid.

Gli interni dei tre modelli Tributo Italiano hanno le stesse caratteristiche sportive. In particolare, i nuovi sedili sportivi in pelle nera hanno delle traforature con sfumature rosse, e sui poggiatesta anteriori c’è il nuovo logo distintivo della serie speciale. Altre novità sono le cuciture rosse sul cruscotto, sui sedili e sui pannelli delle porte. Inoltre, il Tonale Tributo Italiano ha una nuova fascia del cruscotto “carbon design”, con il logo Alfa Romeo, illuminazione ambientale e batticalcagno in alluminio.

Il comfort a bordo del Tributo Italiano è garantito anche dal climatizzatore bizona, dal volante riscaldato con paddle in alluminio integrati nel piantone dello sterzo, da una gradevole illuminazione ambientale, da un sofisticato sistema di infotainment, dai sedili anteriori ventilati e riscaldati e da un sistema audio premium. con 14 altoparlanti Harman Kardon, compreso un subwoofer. Tutte queste soluzioni sono pensate per offrire ai clienti un alto livello di comfort, raffinatezza e convivialità tutta italiana. Infine, ma non da ultimo, Stelvio e Tonale hanno di serie il portellone elettrico con funzione vivavoce.

Per quanto riguarda la meccanica, è ormai chiaro che la nuova Alfa Romeo Stelvio che debutta nel 2026 sarà solo elettrica al 100%, secondo la strategia “from zero to zero”. La potenza andrà da 350 CV a 800 CV o anche a 1.000 CV nella versione Quadrifoglio. La base della prima Stelvio elettrica sarà la piattaforma STLA Large, che è un’evoluzione della piattaforma Giorgio nata per le attuali Giulia e Stelvio.

Molta attenzione è stata data alle specifiche tecniche di serie, tra cui le sospensioni attive “Dual-Stage Valve” con smorzamento a controllo elettronico, per esaltare il carattere sportivo delle tre vetture e garantire ai clienti un’esperienza di guida unica e coinvolgente, in piena sintonia con la tradizione Alfa Romeo. Il sistema Alfa Active Sospensioni si adatta alle condizioni di guida, offrendo la possibilità di scegliere tra prestazioni e comfort. In termini di sicurezza, Giulia, Stelvio e Tonale sono dotate di soluzioni all’avanguardia per viaggiare in sicurezza senza rinunciare al piacere di guida, tra cui, a seconda del modello: sistemi ADAS per la guida autonoma di livello 2; telecamera ad alta risoluzione che offre una visione a 360° come un drone; Blind Spot Detector e Rear Cross-Path Detector; sensori laterali; specchietti retrovisori esterni elettrocromatici.

La serie speciale Tributo Italiano incarna quindi l’eccellenza del marchio – perfetto bilanciamento dei pesi, dinamica di guida di prim’ordine, soluzioni tecnologiche e motoristiche ai vertici del segmento – e quell’appeal estetico, pensato per durare negli anni, segno distintivo del Design Alfa Romeo.

Alfa Romeo ha scelto Matera, una delle città più antiche del mondo, come suggestiva cornice per le riprese della serie speciale Tributo Italiano. Famosa per i suoi Sassi, dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1993, la città lucana è a metà strada tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione, e riflette perfettamente l’essenza dell’Alfa Romeo: un marchio dal passato glorioso, che oggi scrive la storia della sportività del 21 ° secolo.