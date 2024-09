Nuova Fiat Multipla: con il suo arrivo la casa torinese sempre più competitiva

Nuova Fiat Multipla dovrebbe essere la prossima novità di Fiat. Il suo debutto è previsto entro la fine del prossimo anno. Qualcuno però ipotizza che bisognerà aspettare anche meno per vedere le prime immagini del modello che forse sarà prodotto a Kenitra in Marocco insieme alla Fiat Topolino. Già nei primi mesi del prossimo anno potrebbero trapelare le prime immagini senza veli della futura top di gamma di Fiat, quanto meno per le dimensioni.

Nel 2025 arriva la nuova Fiat Multipla, il brand torinese pronto a dire la sua anche nel segmento C

Con la nuova Fiat Multipla la principale casa automobilistica italiana dovrebbe essere sempre più competitiva sul mercato colmando un vuoto che attualmente vede le rivali conquistare preziose quote di mercato. Le cose però dovrebbero cambiare dal prossimo anno quando finalmente si apriranno gli ordini per il nuovo modello che a quanto pare avrà molto in comune nello stile con la nuova Fiat Grande Panda come si evince da questo render che vi mostriamo che è stato realizzato dal celebre designer e creatore digitale Kleber Silva risalente a qualche mese fa.

Ricordiamo che nuova Fiat Multipla sarà fortemente imparentata anche con la recente Citroen C3 Aircross e difatti oltre alle classiche versioni a 5 posti dovrebbe avere in gamma anche varianti a 7 posti. Questo grazie alla piattaforma smart car che le permetterà di avere una lunghezza vicino ai 4,4 metri garantendo un’ampia capienza all’interno per passeggeri e bagagli.

Ricordiamo che al momento non è ancora sicuro che questa auto si chiamerà nuova Fiat Multipla. Qualcuno ipotizza il nome di Fiat Panda XL e altri di Fiat Giga Panda. Maggiori informazioni su questo modello li avremo già nel corso dei prossimi mesi. Ricordiamo infine che questa auto avrà anche una sorella SUV coupè che si potrebbe chiamare nuova Fiat Panda Fastback o più semplicemente Fiat Fastback.