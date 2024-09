Fiat Panda XL sarà il nome del SUV che debutterà nel 2025?

Con il debutto di Fiat Grande Panda lo scorso 11 luglio Fiat ha lanciato il primo modello di una nuova famiglia di auto. Questo proseguirà nel 2025 con un altro modello che è stato soprannominato Fiat Giga Panda e anche nuova Fiat Multipla. Alcuni però ritengono che alla fine la casa torinese possa optare per un nome ancora più semplice e cioè quello di Fiat Panda XL. Si tratterà di un SUV di segmento C lungo poco meno di 4,4 metri che arriverà sul mercato in versione a 5 e 7 posti.

Fiat Panda XL sarà il nome del prossimo modello che la casa italiana lancerà sul mercato?

Fiat Panda XL o come si chiamerà questa vettura sarà un’auto molto importante in quanto permetterà alla casa italiana di poter competere ad armi pari con Dacia e la sua Dacia Duster. Sarà un modello dal buon rapporto qualià prezzo con la versione base che potrebbe partire da circa 21 – 22 mila euro. Anche in questo caso ci saranno versioni ibride ed elettriche al 100 per cento. La vettura sarà prodotta su piattaforma smart car e la sua casa dovrebbe essere Kenitra in Marocco anche se non si esclude che alla fine possa essere ancora lo stabilimento di Kragujevac in Serbia ad ospitare la sua produzione.

Fiat Panda XL dunque potrebbe unirsi a Fiat Grande Panda e alla futura Fiat Panda Fastback nel formare la nuova famiglia Panda a cui poi successivamente si aggiungeranno anche un pickup ed un camper. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito di questo modello e se sarà davvero questo il nome scelto per questo atteso veicolo destinato ad avere un ruolo di primo piano nella gamma di Fiat come sua futura top di gamma.