Fiat Grande Panda: in caso di successo sarà prodotta anche in Italia?

Fiat Grande Panda è la grande novità di questo 2024 per la casa torinese. Il suo debutto è avvenuto lo scorso 11 luglio ma già a fine giugno erano apparse le prime immagini ufficiali. Questo modello sarà prodotto per l’Europa presso lo stabilimento Stellantis di Kragujevac in Serbia. La sua produzione in serie dovrebbe iniziare a breve.

In caso di grandissimo successo commerciale per Fiat Grande Panda qualcuno ipotizza un approdo in Italia

Fiat Grande Panda fino al 2029 convivrà nella gamma di Fiat con l’attuale Panda che continuerà ad essere prodotta fino al 2029 a Pomigliano. Del resto le due auto condividono il nome ma poi sono molto diverse come stile e anche come dimensioni. Lo stabilimento di Kragujevac che ospita la produzione del nuovo modello ha una capacità produttiva di circa 150 mila auto all’anno. In tanti si domandano cosa accadrebbe se la richiesta per questa auto in Europa fosse superiore a quella cifra.

Del resto parliamo di un’auto pensata per fare aumentare e non di poco le quote di mercato di Fiat nel nostro continente e non solo. L’auto infatti sarà prodotta e venduta anche in Nord Africa e Sud America. Per via delle sue caratteristiche e di un prezzo accattivante il modello potrebbe catturare l’attenzione di molti anche tra coloro che mai prima d’ora si sono interessati alle auto della principale casa automobilistica italiana.

Ci si domanda se in futuro in caso di successo commerciale ci potrebbe essere la possibilità di vedere Fiat Grande Panda prodotta anche in Italia. Al momento l’ipotesi sembra molto difficile ma ovviamente nel lungo periodo non sappiamo quelli che saranno i piani di Fiat. Di sicuro negli stabilimenti italiani si continueranno a produrre numerosi nuovi modelli ma al momento la piattaforma Smart car di Stellantis non è tra quelle scelte per il nostro paese.

Di conseguenza sembra difficile che la Fiat Grande Panda possa in futuro essere prodotta da noi al pari della nuova Fiat Multipla nel 2025 e della Fiat Panda Fastback che vedremo nel 2026. Di certo l’arrivo di qualche modelli Fiat nel nostro paese finirebbe per placare i malumori di dipendenti, sindacati e mondo politico che in questo momento sono tutti particolarmente preoccupati di quella che è la situazione attuale di Stellantis in Italia con molti stabilimenti fermi a causa del forte calo della domanda per i modelli prodotti.