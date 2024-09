Stellantis, nuovo SUV ibrido per il mercato LATAM: arriverà anche qui la Avenger?

Stellantis sta destinando 3 miliardi di Real brasiliani allo stabilimento di Porto Real, in Rio de Janeiro, sito dove al momento vengono assemblati solo veicoli Citroën. Il motivo? C’è l’intenzione di introdurre un nuovo modello nella linea di produzione, precisamente il quinto veicolo realizzato in terra brasiliana. Le indiscrezioni puntano su un SUV compatto, basato sulla piattaforma CMP già presente nello stabilimento. Gli indizi portano al marchio Jeep, con l’Avenger.

Il Jeep Avenger è arrivato da tempo in Europa, l’anno scorso in versione elettrica e ibrida, condividendo la stessa base delle Citroen C3 berlina e C3 Aircross, tutti modelli pronti per il debutto dallo stabilimento brasiliano. Il lancio dell’Avenger in Brasile, però, sarebbe previsto solo nel 2026.

L’Avenger lanciato in Brasile potrebbe adottare una tecnologia ibrida leggera o un sistema ibrido completo, in linea con il percorso intrapreso nella direzione del Bio Hybrid introdotto lo scorso anno, che punta a elettrificare modelli Jeep, Fiat e RAM, oltre a includere versioni ibride per i marchi Citroën e Peugeot.

Stellantis sta già testando due nuove tecnologie che saranno presto disponibili nei veicoli Fiat e Jeep. La prima è un sistema mild-hybrid (MHEV), che integra un alternatore e un motorino di avviamento da 12 V connessi a una batteria agli ioni di litio. Questo sistema fornisce una spinta elettrica al motore a combustione interna, contribuendo a ridurre consumi ed emissioni.

Un’altra opzione per l’Avenger potrebbe essere un sistema ibrido completo, che combina un motore turbo da 1.0 litri con un motore elettrico e una batteria di 1 kW, senza bisogno di ricarica esterna. Questa configurazione dovrebbe essere chiamata T220 Bio Hybrid, un nome destinato a diventare familiare man mano che Stellantis introdurrà più veicoli elettrificati con questa nuova propulsione.

A completare il quadro delle possibili proposte, Stellantis sta sviluppando un ibrido plug-in (PHEV) che sarà equipaggiato con una batteria più grande e un motore elettrico aggiuntivo. Ancora i dettagli tecnici non sono noti, ma si prevede che questo sistema sarà abbinato al motore T270, attualmente utilizzato nei modelli Jeep più grandi in commercio.