Peugeot 3008 potrebbe essere prodotta in Brasile insieme alla nuova Jeep Compass

Stellantis ha comunicato che un nuovo marchio si unirà alla produzione nello stabilimento di Goiana, nello stato di Pernambuco, già sede di modelli Fiat, Jeep e Ram. Il nome del quarto brand non è stato ufficializzato, ma le indiscrezioni più accreditate indicano Peugeot come il probabile candidato. L’annuncio è stato fatto giovedì 22, quando il gruppo ha presentato un piano di investimenti da 13 miliardi di real, destinato al sito produttivo brasiliano fino al 2030.

Stellantis ha confermato l’arrivo di un nuovo modello a Goiana: si dovrebbe trattare della Peugeot 3008

A confermare i dettagli è stato Emanuele Cappellano, presidente di Stellantis per l’America Latina, che ha dichiarato che nei prossimi anni verranno lanciati sei nuovi modelli prodotti nello stabilimento di Goiana. Il progetto fa parte di una più ampia strategia industriale per rafforzare la presenza del gruppo nel mercato sudamericano, ampliando la gamma di veicoli e coinvolgendo più marchi nel polo produttivo di Pernambuco.

Oggi, lo stabilimento produce la Fiat Toro, la Jeep Renegade, la Compass e la Commander, e il Ram Rampage. Tutti e tre potrebbero ricevere una nuova generazione entro i prossimi cinque anni, ma manca ancora un sesto prodotto del quarto produttore. Questo lancio riguarderebbe la nuova generazione della Peugeot 3008. Il modello ha introdotto la piattaforma STLA Medium, la nuova base standard per i SUV di medie dimensioni di Stellantis, utilizzata anche per la nuova generazione della Jeep Compass. Tuttavia, Stellantis non ha ancora ufficialmente lanciato la nuova generazione della Compass per il Brasile.

Secondo quanto riportato da Autos Segredos, il debutto della nuova Jeep Compass è previsto per il primo trimestre del 2027. Subito dopo dovrebbe iniziare la produzione nazionale della Peugeot 3008, confermando le strategie di Stellantis per il mercato brasiliano. La priorità alla Compass è giustificata dal suo ruolo di leader nelle vendite del segmento, un fattore che il gruppo tiene in considerazione nel programmare i lanci.

La nuova Peugeot 3008, già presentata in Europa alla fine del 2023, è stata ufficialmente registrata presso l’INPI (Istituto Nazionale della Proprietà Industriale) nel giugno 2024, un segnale concreto dell’interesse di Stellantis per il mercato sudamericano. Inoltre, due esemplari del SUV francese sono arrivati in Brasile per essere sottoposti ai test di sviluppo e adattamento, confermando che la versione prodotta localmente si sta avvicinando alla fase operativa.