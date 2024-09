ADAC Opel Electric Rally Cup 2024: prima opportunità di titolo per Pröglhöf

Il Rallye Coeur de France del prossimo fine settimana (28/29 settembre) potrebbe decidere la battaglia per il titolo 2024 nell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” . L’austriaco Luca Pröglhöf si presenta al penultimo round della stagione della prima coppa mondiale di rally monomarca elettrico con un vantaggio di 41 punti sul francese Anthony Rott. Se nell’evento sull’asfalto attorno a Vendôme il leader del campionato non perderà più di sei punti contro il suo avversario alsaziano, potrà stappare lo champagne già domenica sera. Lo spagnolo Alex Español ha solo una possibilità molto teorica di vincere il titolo, a 67 punti di distacco.

Rallye Coeur de France: settimo appuntamento dell’ADAC Opel Electric Rally Cup

“Mi sono preparato al meglio per il Rally Coeur de France perché ovviamente sarebbe mio desiderio vincere presto il titolo”, dice Luca Pröglhöf, che, come sempre, si fida degli annunci della sua copilota Christina Ettel. “Ma cercherò di fare ancora la mia gara, senza guardare i tempi e concentrarmi completamente su di noi. Non vogliamo esercitare alcuna pressione su noi stessi perché un rally può finire più velocemente di quanto vorresti. L’obiettivo principale è raggiungere il traguardo e prendere punti. Se riuscissimo a vincere il titolo in anticipo, ancora meglio, perché così potremmo correre in libertà anche nell’ultima gara del Campionato del Mondo. Il Rallye Coeur de France è una novità per tutti. Siamo di buon umore e non vediamo l’ora!”

Nel frattempo, Christian Lemke e il suo copilota Jan-Eric Bemmann, che quest’anno hanno già raccolto 30 punti vincendo una gara due volte, saranno completamente concentrati sulla loro vittoria individuale. E ci sono anche due forti piloti ospiti: il ventenne francese Arthur Roché parte solitamente nella Stellantis Rallye Cup France ed è al quarto posto nella classifica provvisoria. Tom Rensonnet ha molta più esperienza internazionale. Il 26enne belga è attualmente al 5° posto nel Campionato Mondiale Junior della FIA. Rensonnet e il suo copilota francese Manon Deliot sono a bordo della Opel Corsa Rally Electric utilizzata da Opel Belgium e dal Royal Belgian Automobile Club RACB, che normalmente guida Lyssia Baudet. La ventunenne sarà in servizio nel suo paese natale, il Belgio, questo fine settimana.

Il Rallye Coeur de France, settimo appuntamento dell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe”, si svolge intorno alla cittadina di Vendôme, 180 chilometri a sud-ovest di Parigi. In entrambe le giornate del rally attendono i partecipanti un totale di otto prove speciali su un percorso di 100 chilometri. Si inizia sabato (28 settembre) alle 11:32 con quattro prove prima che le auto elettriche da rally da 100 kW (136 CV) entrino nel parco chiuso intorno alle 17:30. La decisione verrà presa il giorno successivo alle 10:37 con altre quattro cacce al miglior tempo. L’arrivo a Vendôme dovrebbe essere raggiunto alle 18:46.