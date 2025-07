Opel Mokka scopre il Bacino Termale Euganeo

La Opel Mokka è il modello scelto dalla casa del “blitz” per un appassionante viaggio nelle aree termali del Veneto, con mete di rilievo come Abano Terme e Montegrotto. Protagonista dell’avventura la versione spinta dal motore da 1.2 litri a benzina, in grado di sviluppare una potenza massima di 136 cavalli. Il vigore energetico viene trasmesso al suolo con il supporto di un cambio manuale a 6 rapporti.

La gamma, ovviamente, è più ricca in termini di scelte propulsive, ma la più intonata alla specifica missione è sembrata questa. Della line-up fanno parte anche la variante da 130 cavalli con cambio automatico ad 8 rapporti, la versione ibrida da 145 cavalli con cambio automatico a 6 rapporti e la variante totalmente elettrica da 156 cavalli.

Il motore a benzina milledue, porta di ingresso al mondo Mokka, offre una buona verve e consumi interessanti, come si evince dai 17 km/litro che è in grado di percorrere secondo il ciclo di omologazione WLTP. Nel viaggio verso il Bacino Termale Euganeo queste doti sono emerse in modo chiaro. Anche il comfort è stato all’altezza delle aspettative.

Il SUV tedesco offre tanto silenzio a bordo, grazie ad una insonorizzazione di livello superiore. Buono anche il comportamento delle sospensioni, che assorbono bene le asperità del fondo stradale, garantendo una valida presa delle gomme sull’asfalto. Apprezzata, dal guidatore e dagli eventuali passeggeri, l’ergonomia dei sedili della Opel Mokka, che (secondo i progettisti) permettono di trascorrere più di 3 ore in auto con un benessere posturale da riferimento.

Il conducente si giova anche di una posizione di guida appagante, con una strumentazione digitale orientata, che aiuta la visione, conferendo inoltre ulteriori note di personalità estetica al modello. Il ventaglio dei cromatismi offerti alla scelta per rifinire la carrozzeria si è arricchito delle nuove vernici metallizzate Kolibri Blue e Tropikal Green, che si uniscono al Grafik Grey per formare un caratteristico contrasto con il tetto verniciato in Karbon Black. Chi vuole andare ancora oltre, può invece puntare sul cofano nero, offerto in opzione.

Grazie al benessere regalato a bordo, la Opel Molla è stata una felice compagna dei suoi ospiti durante la trasferta al Parco Termale Euganeo. In qualche modo, il suo comfort è stato una specie di preludio ideale in vista dell’arrivo alla prima area termale d’Europa, la cui peculiarità consiste nella presenza di un centro termale in ogni hotel. Stiamo parlando di qualcosa come oltre 240 piscine termali, dove rilassarsi avvolti dal tepore dell’acqua a 37°C. Un’offerta più unica che rara, a livello mondiale.

L’acqua termale filtra dai bacini delle Prealpi, a circa 2.000 metri di altitudine, defluisce nel sottosuolo per circa 80 km, fino a 3.000 metri di profondità, prima di arrivare alle sorgenti. Il prezioso liquido che sgorga da queste è ricco di sali minerali, come sodio, potassio, magnesio, iodio, bromo e silicio. Per gli ospiti dell’area, grandi benefici con il fango delle Terme Abano e Montegrotto, che regala un grande rilassamento muscolare, capace di alleviare il dolore. Ecco perché quel territorio viene scelto anche per i programmi riabilitativi.