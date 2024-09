ADAC Opel Rally Electric Cup: Luca Pröglhöf è ancora il favorito per il titolo

Luca Pröglhöf rimane il favorito per la vittoria del titolo nella ADAC Opel Electric Rally Cup di quest’anno “powered by GSe” nonostante il quinto posto nel weekend. A causa di problemi tecnici, Pröglhöf e la sua copilota Christina Ettel non sono riusciti a lottare per il podio al Mont-Blanc Morzine Rally. Ma con un vantaggio di 41 punti nella classifica generale sui suoi diretti concorrenti della Coppa Anthony e Adrien Rott, il venticinquenne austriaco Pröglhöf è ancora in una posizione di comando. Teoricamente, può vincere il titolo 2024 alla prossima gara con la sua Opel Corsa Rally Electric da 100 kW (136 CV). I fratelli francesi Rott sono arrivati ​​terzi ai piedi del Monte Bianco.

Adac Opel Rally Electric cup: il pilota ospite Jérôme Chavanne vince il Rally Mont-Blanc Morzine

La vittoria nel weekend è stata celebrata dai piloti ospiti Jérôme Chavanne ed Emilie Galleano, che hanno sfruttato appieno la loro conoscenza del percorso e, dopo una dura lotta, hanno battuto Christian Lemke e Jan-Eric Bemmann di soli 0,6 secondi nell’ultima tappa speciale. Tuttavia, poiché Chavanne/Galleano non avevano diritto né a punti né a premi in denaro, il duo Lemke/Bemmann ha ottenuto tutti i 30 punti per il loro secondo trionfo della stagione. “È stato un rally fantastico, grandi tappe, uno sfondo meraviglioso”, ha detto il 24enne Lemke. “A volte abbiamo avuto un flusso davvero fantastico, il che è stato incredibilmente divertente. Sfortunatamente, una foratura nell’ultima tappa ci è costata la vittoria, il che è stato ovviamente frustrante. D’altra parte, abbiamo preso punti pieni per la classifica di coppa, quindi tutto è in pista”.

Fin dall’inizio c’è stata una battaglia emozionante in cima. Gli spagnoli Alex Español Jove/Daniel Rivera De La Red hanno inizialmente preso il comando fino a quando non hanno danneggiato la loro auto e perso circa due minuti. Dopo che Pröglhöf ha perso tempo anche lui una tappa dopo, Christian Lemke ha preso il comando alla fine della prima tappa. Dopo due tempi migliori di fila, il pilota ospite Chavanne si è spostato in testa alla classifica sabato mattina e non si è più voltato indietro. I fratelli Rott hanno ricevuto i punti per il secondo posto, Español quelli per il terzo posto. “È stato un grande rally in questo meraviglioso scenario. Ma non sono del tutto soddisfatto della mia prestazione”, ha ammesso l’iberico. “L’errore quando eravamo in testa ci ha privato di ogni possibilità di un risultato di alto livello. Qui sarebbe stato possibile fare di più”.

Grazie al suo comodo vantaggio nell’ADAC Opel Electric Cup di quest’anno, Pröglhöf, che si è piazzato quinto a Morzine, non è rimasto troppo deluso: “È stato un rally altalenante. Dopo una buona partenza, purtroppo abbiamo perso molto tempo due volte. Con il miglior tempo e il punteggio massimo nella Power Stage, abbiamo limitato i danni e siamo ancora in corsa per il campionato”. Anthony Rott sa che lo aspetta un compito difficile se vuole intercettare Pröglhöf. “Non ci arrendiamo, ma sarà dura. All’inizio, abbiamo avuto un po’ di difficoltà qui, ma siamo migliorati sempre di più. È stato un rally fantastico”, ha detto Rott.

Anche Gerd Ennser ha avuto un’emozionante apparizione come ospite. Il presidente di ADAC Sport ha guidato con sicurezza la VIP Corsa Rally Electric insieme al figlio Fabian attraverso i difficili tratti di montagna e si è chiaramente goduto il suo debutto nel rally: “Opel e ADAC stanno facendo un lavoro brillante insieme. È esattamente ciò che volevo sperimentare in prima persona nella Opel Corsa Rally Electric e devo dire: sono emozionato! Poter guidare in un rally fantastico come questo al Monte Bianco è molto divertente. Mi congratulo con tutti i partecipanti e credo che l’ADAC Opel Electric Rally Cup abbia un grande futuro”. Il settimo e penultimo round dell’ADAC Opel Electric Rally Cup di quest’anno “powered by GSe” si svolgerà al Rallye Coeur de France intorno a Vendôme, nella Francia centrale, il 28 e 29 settembre.