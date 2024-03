Manca poco al debutto della nuova Peugeot 5008 futura generazione del SUV top di gamma della casa automobilistica del Leone. Peugeot su Instagram ha già iniziato una sorta di countdown verso un grande evento che dovrebbe essere proprio la presentazione di questa auto. Questa sarà la terza generazione del famoso SUV. Al momento non sono trapelate molte informazioni sulle novità che riguarderanno questa auto, che comunque anche in futuro continuerà ad avere un ruolo molto importante all’interno della gamma della casa automobilistica francese del gruppo Stellantis.

Nuova Peugeot 5008: ecco come sarà la futura generazione del SUV del Leone che sta per arrivare

La vettura dovrebbe abbandonare la configurazione attuale dei sedili posteriori ed introdurne una più tradizionale. Si dice anche che il cruscotto sarà molto simile a quello della nuova e-3008 che fungerà dunque da punto di riferimento per le prossime novità del Leone. Qualche incertezza rimane invece per quanto riguarda il design esterno, soprattutto per la parte posteriore che secondo indiscrezioni potrebbe essere meno squadrata del precedente modello.

Per quanto riguarda la gamma dei motori della nuova Peugeot 5008, l’auto dovrebbe abbracciare in maniera del tutto completa l’elettrificazione. Ciò significa che la sua gamma di motori sarà ereditata dalla 3008 con motori da 210 a 320 cavalli di potenza. Mentre la precedente 5008 raggiungeva i 4,64 m di lunghezza, questo nuovo modello dovrebbe superare facilmente i 4,70 m per avvicinarsi agli standard della Renault Espace.

Quasi certa la presenza di una versione ibrida, mentre in un secondo momento potrebbe arrivare anche l’ibrido plug-in. Per quanto riguarda i prezzi si potrebbe partire da circa 40 mila euro. Il debutto ufficiale dovrebbe avvenire il prossimo 20 marzo. Dunque mancano davvero poche ore alla sua presentazione. A proposito di questo modello qui vi mostriamo un recente render del sito francese Auto-Moto che sembra essere l’ipotesi più credibile tra quelle trapelate fino ad ora.