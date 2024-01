Stellantis presenta la piattaforma STLA Large che offre 800 km di autonomia

Stellantis ha presentato oggi STLA Large, la sua nuovissima piattaforma BEV nativa, altamente flessibile, che costituisce la base di un’ampia gamma di veicoli futuri per i mercati globali dei segmenti D ed E. La piattaforma offre un nuovo livello di prestazioni nel suo segmento, tra cui energia di bordo, efficienza di ricarica, qualità dinamiche eccezionali e guida fuoristrada Trail Rated.

Stellantis: STLA Large è la piattaforma BEV nativa più flessibile sul mercato, compatibile con le silhouette di berline, crossover e SUV nei segmenti D ed E

I veicoli di grandi dimensioni basati su STLA Large sono al centro della domanda dei clienti nei principali mercati globali e saranno utilizzati inizialmente nel mercato nordamericano per i marchi Dodge e Jeep, seguiti da altri marchi come Alfa Romeo, Chrysler e Maserati. Otto veicoli saranno lanciati tra il 2024 e il 2026.

La piattaforma STLA Large è progettata con una flessibilità tecnologica senza pari che offre una maggiore diversità di veicoli, la migliore qualità della categoria e la soddisfazione del cliente con un set di componenti principali abbinato a processi di produzione robusti ed economici che possono essere implementati in più stabilimenti di assemblaggio. I prodotti futuri copriranno una gamma di veicoli, dalle berline ai crossover fino ai SUV che offriranno ai clienti i vantaggi della propulsione elettrica, come la risposta istantanea della coppia combinata con zero emissioni. Gli annunci di prodotti specifici del marchio inizieranno quest’anno.

“I nostri obiettivi per le nostre piattaforme STLA sono ambiziosi, ed è quello che i nostri clienti si aspettano da noi oggi”, ha affermato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “La nostra ambizione è creare una famiglia di veicoli a partire da un insieme di componenti ben progettati e sufficientemente flessibili per coprire diverse categorie di veicoli e motori, con un livello di prestazioni superiore a tutti i nostri prodotti attuali e al quale ciascuno dei nostri clienti i marchi iconici avranno accesso. La flessibilità e l’agilità di questa piattaforma sono il suo tratto distintivo e saranno la forza trainante del nostro successo nella transizione elettrica in Nord America”.

STLA Large è una delle quattro piattaforme BEV globali, presentate all’EV Day 2021 , che costituiranno la base dei futuri prodotti dell’azienda. Sono essenziali per raggiungere gli ambiziosi obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis. Questa è la seconda piattaforma ad essere rivelata dopo il lancio del luglio 2023 del migliore STLA Medium. STLA Large sarà implementato in diversi stabilimenti in Europa e Nord America e sarà disponibile in varianti multienergia, tra cui ibrida e a combustione interna. I marchi iconici di Stellantis personalizzeranno i veicoli STLA Large in base alle esigenze e ai desideri dei loro clienti, siano essi veicoli familiari, veicoli ad alte prestazioni, veicoli fuoristrada 4×4 o veicoli di lusso.

La flessibilità intrinseca della piattaforma consente a ingegneri e progettisti di regolare le dimensioni complessive di passo, lunghezza, larghezza, altezza e altezza da terra. Vari moduli di sospensione e sottotelai del gruppo propulsore possono essere utilizzati per soddisfare obiettivi prestazionali specifici del veicolo, tra cui guida, manovrabilità e comfort.

Utilizzando materiali avanzati e ad alta resistenza, la piattaforma è ottimizzata in termini di peso e rigidità per offrire le migliori prestazioni della categoria. I componenti della piattaforma sono progettati per massimizzare lo spazio interno utilizzabile e la capacità di carico. Gli elementi chiave di comfort e prestazioni, come l’aria condizionata, lo sterzo, l’assistenza alla frenata e la propulsione, sono progettati per ridurre il consumo di energia e migliorare l’autonomia del veicolo.

La flessibilità comprende i sistemi di propulsione della piattaforma monoscafo. STLA Large è progettata come piattaforma BEV nativa con l’opzione che offre architetture elettriche da 400 e 800 volt. I moduli di trazione elettrica (EDM) tre in uno che integrano motore, convertitore di potenza e riduttore di velocità possono essere configurati come trazione anteriore, trazione posteriore e trazione integrale. L’inverter di potenza utilizza la tecnologia dei semiconduttori al carburo di silicio per ridurre al minimo le perdite di potenza. Le prestazioni del sistema di propulsione possono essere migliorate nel corso della vita del veicolo attraverso aggiornamenti software in tempo reale.

A seconda degli obiettivi specifici del veicolo, la piattaforma STLA Large offre la possibilità di configurare la trasmissione con l’attivazione di differenziali a slittamento limitato o la disconnessione del rodiggio per migliorare efficienza e autonomia. La piattaforma STLA Large ha il potenziale per supportare una potenza eccezionale in grado di superare quella degli attuali motori V8 Hellcat.

Per conciliare autonomia e costi, la piattaforma di Stellantis integra pacchi batteria con una capacità energetica compresa tra 85 e 118 kilowattora (kWh). STLA Large mira a un’autonomia complessiva di 800 km (500 miglia) ed è progettato per accettare facilmente le future tecnologie di stoccaggio dell’energia quando saranno pronte per la produzione. La prima generazione di componenti di propulsione consente l’accelerazione da 0 a 100 km/h (62 mph) in 2 secondi. La ricarica rapida può caricare fino a 4,5 kWh al minuto sulla batteria da 800 volt.

STLA Large di Stellantis supporta anche i sistemi di propulsione ibridi e a combustione interna senza compromettere le capacità chiave del veicolo. Questa flessibilità consente ai clienti di tutto il mondo di accelerare la transizione elettrica e sviluppare una rete di ricarica solida e ampiamente disponibile. La flessibilità del design include configurazioni di montaggio del motore trasversali e longitudinali, compatibili con tutti i tipi di trasmissione, dalla trazione anteriore a quella posteriore fino alla trazione integrale (FWD/RWD/AWD).