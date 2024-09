Nuova Jeep Renegade: sarà così la futura versione elettrica?

Nuova Jeep Renegade dovrebbe essere la futura generazione del SUV compatto a cui probabilmente Stellantis sta già lavorando adesso con l’attuale versione confermata a Melfi fino alla fine del 2025. In tanti si domandano come sarà la futura generazione di questo modello che ha ottenuto un successo commerciale importante per Jeep. Una cosa sembra certa e cioè che la futura versione sarà completamente elettrica.

Ecco come potrebbe apparire il design della nuova Jeep Renegade che sarà elettrica

La nuova Jeep Renegade dovrebbe essere svelata nel corso del 2026 e un designer indipendente nelle scorse ore ha provato ad immaginare quello che potrebbe essere il design di questo futuro modello che continuerà ad avere un ruolo centrale all’interno della gamma della casa automobilistica americana di Stellantis. L’autore, Diego Lima Design, ha cercato di combinare l’estetica classica della Jeep Renegade, recentemente presentata nella sua edizione Willys, con le linee più moderne del marchio americano.

Il risultato è visibile qui sopra. Il frontale mostra chiaramente influenze dalla Jeep Wagoneer, dalla Grand Cherokee e dalla Compass, mantenendo il tradizionale muso piatto tipico di Jeep. Inoltre, si notano le luci diurne integrate nel paraurti e una presa d’aria particolarmente pronunciata. Ovviamente non sappiamo se sarà in effetti questo il design della nuova Jeep Renegade 2026 ma comunque pensiamo che non ci sarà una rivoluzione per questo modello, esteticamente parlando.

Ricordiamo che la nuova Jeep Renegade dovrebbe essere venduta anche negli Stati Uniti. Molto probabilmente l’auto userà la piattaforma Smart car di Stellantis e dovrebbe essere proposta sul mercato a prezzi interessanti anche nella sua versione elettrica al 100 per cento. Maggiori dettagli su questo futuro modello di Jeep potrebbero emergere già nel corso dei prossimi anni.