Jeep Compass e Commander leader nei rispettivi segmenti nel 2024 in Brasile

Con 11.213 unità immatricolate ad agosto, Jeep ha conquistato il 5 per cento del mercato totale in Brasile questo mese e conta già 77.235 immatricolazioni nel 2024. Da sottolineare il lancio delle nuove Wrangler e Gladiator ad agosto, arrivate a completare l’aggiornamento di gamma effettuato da Jeep questo anno.

Jeep Compass e Renegade rimangono nella top 10 dei SUV più venduti nel paese finora quest’anno

E ad agosto la Jeep Commander ha letteralmente dominato la categoria dei grandi SUV a 7 posti, con 1.673 vendite. Il modello, che rappresenta un riferimento in termini di raffinatezza e prestazioni, soprattutto con l’arrivo in gamma del motore Hurricane da 272 CV, conta già 10.445 immatricolazioni negli otto mesi dell’anno. E a proposito del motore Hurricane, le vendite delle versioni Jeep Commander con questo motore hanno superato il 35 per cento delle vendite del modello nel mese di agosto.

Dopo l’aumento delle vendite, la Jeep Renegade ha registrato 5.517 unità vendute in agosto, occupando la quarta posizione nel competitivo segmento dei B-SUV. L’arrivo della gamma 2025 è stato importante nel grande risultato della Renegade, che è il SUV con il motore più potente della sua categoria e l’unico a offrire ai clienti le versioni 4×4. Finora quest’anno la Renegade ha venduto circa 35 mila unità. Una vera icona.

E nel competitivo segmento dei SUV medi, Jeep Compass mantiene la propria leadership nelle vendite da inizio anno. Il modello ha già venduto più di 31 mila unità nel 2024, garantendo la leadership in questa importantissima categoria nel mercato brasiliano. Nel solo mese di agosto la Compass ha venduto 4.005 unità. E a completamento delle vendite del brand di agosto, l’arrivo dei nuovi Wrangler e Gladiator nelle loro versioni Rubicon, modelli con maggiori capacità off-road, completa l’aggiornamento di gamma portato avanti quest’anno dalla casa automobilistica americana di Stellantis.