Stellantis presenta Jeep Wagoneer L per le forze dell’ordine

Il gruppo Stellantis ha lanciato la Jeep Wagoneer L Series I del 2024 per flotte governative e delle forze dell’ordine, offrendo un veicolo più grande e versatile per compiti non legati all’inseguimento. Contrariamente alle aspettative di un’espansione della piattaforma del Dodge Durango, Dodge ha mantenuto il design monoscocca basato sulla piattaforma STLA Large per i futuri modelli. Tuttavia, le crescenti esigenze di maggiore capacità di carico per le attrezzature hanno portato Stellantis a introdurre la Wagoneer L come alternativa ideale.

Ecco la Jeep Wagoneer L pensata per le forze dell’ordine

Jeep Wagoneer L 2024 è ora disponibile per le forze dell’ordine e le agenzie governative con allestimenti su misura per specifici requisiti operativi. Questi includono caratteristiche essenziali come sistemi di illuminazione di emergenza (ponte, griglia, finestrino laterale e luci visiera), un sistema di sirena e altoparlanti, un cablaggio, un centro di distribuzione dell’alimentazione e un caveau posteriore per le armi.

Jeep Wagoneer L è alimentata da un motore Hurricane I6 standard-output (S/O) biturbo da 3,0 litri , che eroga 420 cavalli e 468 lb.-ft. di coppia. È abbinata a una trasmissione automatica a 8 velocità di origine ZF ed è disponibile sia in configurazioni a due ruote motrici (4×2) che a quattro ruote motrici (4×4), offrendo flessibilità a seconda delle esigenze dell’agenzia.

Jeep Wagoneer L rappresenta una soluzione ideale per le agenzie che necessitano di un SUV full-size versatile per compiti come pattuglie di sicurezza, trasporto e utilizzo come veicolo di servizio speciale (SSV). Con interni spaziosi e avanzate caratteristiche di sicurezza, offre robustezza e affidabilità. Per maggiori dettagli sulle opzioni di configurazione e adattamento alle forze dell’ordine, è possibile consultare la pagina del sito Stellantis relativo ai veicoli pensati per le flotte.

Insomma una novità interessante negli Stati Uniti per il gruppo Stellantis ed in particolare per il suo brand Jeep.