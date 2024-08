Nuova Peugeot 208: ecco come potrebbe cambiare con la futura generazione

Nuova Peugeot 208 è destinata ad avere un ruolo importante nella gamma della casa automobilistica del Leone ancora per molto tempo. L’attuale generazione è presente sul mercato dal 2019 e secondo alcuni la prossima generazione potrebbe arrivare entro la fine del 2026 o al massimo agli inizi del 2027. La futura generazione dovrebbe nascere su una piattaforma diversa da quella di Fiat Grande Panda e Citroen C3 che come sappiamo sono state realizzate su piattaforma smart car di Stellantis.

Ipotizzato quello che potrebbe essere lo stile della nuova Peugeot 208 che forse vedremo entro fine 2026

Per la nuova Peugeot 208 si vocifera invece che verrà utilizzata la piattaforma STLA Small. Anche il suo design dovrebbe cambiare molto rispetto al modello attuale. Ricordiamo che questa vettura originariamente avrebbe dovuto essere solo elettrica al 100 per cento ma a questo punto dato il rallentamento nella crescita delle vendite di auto elettriche in Europa non possiamo escludere che alla fine nella gamma vi possa essere spazio anche per qualche versione con motore a combustione.

Di certo la nuova Peugeot 208 avrà uno stile più simile a quello delle più recenti auto della casa automobilistica del Leone come la Peugeot 308 e la Peugeot 5008. Quindi ipotizziamo fari più affilati e uno stile più premium. A proposito di questo che sarà l’aspetto futuro di questo atteso modello del brand francese di Stellantis, oggi vi mostriamo un render realizzato dal famoso e bravo creatore digitale e designer Avarvarii che ha immaginato così la prossima generazione di 2028.

Ovviamente al momento si sa ben poco di come sarà questa auto e dunque non possiamo escludere che il suo design finale possa anche divergere da quello ipotizzato dal pur bravo Avarvarii in questo render. Vedremo che novità emergeranno a proposito di questa auto nel corso dei prossimi mesi. Pensiamo che nel 2025 dovrebbero moltiplicarsi le indiscrezioni relative a quelle che saranno le caratteristiche di questa auto destinata ancora per molti anni ad avere un ruolo molto ma molto importante all’interno della gamma della casa automobilistica francese.