Citroën title partner di un prestigioso evento in Germania

Dal 27 settembre la spiaggia di Brandeburgo sull’isola di Sylt, nel Mare del Nord, si trasformerà nuovamente in un hotspot assoluto per il windsurf. I partecipanti e i visitatori della 40esima Coppa del mondo di windsurf non vedono l’ora di vivere dieci giorni di sport acquatici mozzafiato in un’atmosfera unica. Da quest’anno il marchio Citroën è entrato a far parte del gruppo, ampliando ulteriormente il suo coinvolgimento nello sport.

La prestigiosa Citroën Windsurf World Cup è l’unico evento World Tour della PWA con lo status di “Super Grand Slam”

Roman Franke, responsabile marketing Citroën Germania: “Ci congratuliamo con i 40 anni della Coppa del mondo di windsurf e siamo lieti di poter accompagnare nei prossimi anni l’evento di sport acquatici di successo a Sylt come partner principale. Il surf è molto più di un semplice sport. È un atteggiamento nei confronti della vita che si basa sul coraggio, sulla sete di avventura, sulla vicinanza alla natura e sulla gioia della libertà. La Coppa del Mondo offre quindi l’ambiente perfetto per un marchio coraggioso come Citroën, che unisce idee innovative a un design creativo e utilizza i suoi modelli per promuovere una mobilità orientata al futuro, attenta all’ambiente e alla portata di tutti”.

Christian Okon, amministratore delegato dell’agenzia organizzatrice MMP Event, aggiunge: “Diamo un caloroso benvenuto a Citroën nella famiglia del windsurf e attendiamo con impazienza una forte partnership e l’ulteriore sviluppo congiunto della Coppa del Mondo”.

Citroën non è solo il partner principale a lungo termine del più grande evento di windsurf del mondo, ma sarà anche rappresentata in modo prominente con una varietà di veicoli. Dalla soluzione di mobilità elettrica Ami al Camper Holidays , dal SUV multienergia C3 Aircross alla ë-C3.

La prestigiosa Citroën Windsurf World Cup è l’unico evento World Tour della PWA (Professional Windsurfers Association) con lo status di “Super Grand Slam”. Perché a Sylt si svolgono tutte e tre le discipline della Coppa del Mondo di windsurf nell’ambito del campionato mondiale: wave, freestyle e slalom. Nella competizione più pagata del tour, circa 100 partecipanti provenienti da circa 25 nazioni si sfideranno per l’ambito posto sul podio con salti e rotazioni spettacolari. Particolarmente emozionanti sono le condizioni meteorologiche mutevoli per le quali è nota l’isola di Sylt. Tra i vincitori in passato figurano leggende del windsurf come Robby Naish, Björn Dunkerbeck e Philip Köster, che gareggeranno anche quest’anno.