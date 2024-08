Citroen e-C3: consegne in ritardo per un problema al software

Citroen e-C3 è stata presentata nel mese di ottobre dello scorso anno e ha di certo attirato le attenzioni di molti con uno stile molto accattivante e un rapporto qualità prezzo con pochi eguali sul mercato in questo momento storico. Nel corso delle settimane successive alla sua presentazione il brand transalpino del gruppo Stellantis aveva chiarto che le prime consegne della nuova vettura, che come sappiamo è disponibile anche in versione ibrida, sarebbero dovute avvenire nel corso del secondo trimestre del 2024.

Così però non è avvenuto e questo dipenderebbe da un problema al software del veicolo che ha portato Stellantis a rinviare le prime consegne del nuovo modello destinato ad avere un ruolo importante all’interno della gamma della casa automobilistica francese.

Problemi al software consegne in ritardo per Citroen e-C3

Stellantis sta affrontando problemi con il software della Citroen e-C3, che presenta ancora alcuni bug. Un portavoce di Citroën ha confermato che le consegne della e-C3 inizieranno “dopo la pausa estiva”, con un leggero ritardo rispetto ai piani iniziali. I software sempre più complessi, soprattutto per le auto elettriche, stanno causando crescenti difficoltà alle case automobilistiche.

Ad esempio, la Volkswagen ID.3 ha avuto problemi di software al lancio, l’Audi ha dovuto posticipare l’arrivo della Q6 e-tron, la Porsche ha ritardato il debutto della Macan elettrica e la Volvo ha significativamente posticipato l’introduzione della EX90.

Vedremo dunque che aggiornamenti arriveranno a proposito di ciò nel corso delle prossime settimane e quando finalmente i primi clienti riceveranno la nuova vettura della casa automobilistica francese di Stellantis.