Peugeot annuncia il nuovo programma CustomFit

Dal 17 al 22 settembre si svolgerà ad Hannover la IAA Transportation 2024, la più grande fiera europea per i veicoli commerciali, che riunisce esperti e i principali produttori del settore. In occasione di questo evento internazionale, Peugeot annuncia il lancio di “CustomFit”, un nuovo programma di conversione e personalizzazione che è già iniziato in alcuni stabilimenti e sarà gradualmente esteso ad altri siti produttivi.

Questo programma garantisce i più alti standard di qualità e sicurezza nonché una perfetta combinazione tra le caratteristiche tecniche del modello base e le modifiche specifiche richieste dal cliente. Queste conversioni interne sono integrate da soluzioni sviluppate in collaborazione con una rete di partner globale. L’ampia rete consente a Peugeot di soddisfare il maggior numero possibile di esigenze professionali e di distribuire la conversione attraverso la propria rete di concessionari, ottimizzando i tempi di consegna e semplificando l’esperienza del cliente attraverso un innovativo sistema digitale.

Ciò rafforza la gamma di prodotti in costante crescita, che spazia dai ribaltabili ai furgoni e ai camper con spazio di carico ottimizzato ed è specificamente adattata alle esigenze dei clienti privati, delle piccole e medie imprese (PMI) e delle grandi flotte. Rappresentante delle numerose peculiarità offerte dai veicoli commerciali Peugeot, sarà presentato all’IAA (padiglione 13, stand C70) E-Expert con cella frigorifera presa di forza elettrica (EPTO), un sistema che permette di utilizzare l’energia elettrica del motore da utilizzare per scopi diversi per ridurre al minimo le perdite di energia.

Il Peugeot E-Expert con EPTO è dotato di una cella frigorifera installata dal partner certificato Kerstner, progettata per il trasporto di merci refrigerate a temperature comprese tra 2°C e 8°C e ha un peso totale di 265 kg. Il modello è inoltre dotato di isolamento facile da installare e di un’unità di raffreddamento e-cooljet da 106 A alimentata dall’e-Power Take-Off (EPTO) da 12 V. L’energia viene prelevata dalla batteria di trazione integrata e non richiede una fonte di alimentazione separata, il che significa che il carico utile del veicolo viene mantenuto.

Con il lancio del nuovo programma “Peugeot CustomFit” e il rinnovamento dell’intera gamma di furgoni compatti, medi e grandi, l’offensiva globale dei veicoli commerciali del Leone procede rapidamente. L’azienda utilizza un ampio portafoglio di tecnologie avanzate nei settori della sistemi di guida, sicurezza, assistenza alla guida e connettività per offrire agli automobilisti un ecosistema ideale e essere un partner affidabile per i proprietari di veicoli commerciali.

Inoltre, Peugeot presenta un innovativo cambio automatico a otto velocità (AT8) per il nuovo Boxer. cambio manuale a due velocità, il marchio sottolinea ancora una volta il suo impegno nel migliorare i propri prodotti e offrire ai propri clienti un’esperienza di guida ancora più piacevole. I nuovi componenti sono caratterizzati da un comfort migliorato, che si riflette in tempi di cambio, qualità e controllo migliorati queste caratteristiche sono dovute alle nuove frizioni, che si traducono in un comportamento di guida più efficiente.