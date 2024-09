Fiat Grande Panda: curioso avvistamento nei pressi di Mirafiori

Fiat Grande Panda è tra le protagoniste del Salone Auto di Torino 2024 dove molti visitatori hanno potuto vedere per la prima volta dal vivo il modello di Fiat. A proposito di questa auto oggi vi segnaliamo una nuova immagine inedita pubblicata su Instagram dalla pagina fiat_fan_club, che mostra un esemplare del nuovo modello di Fiat, che come sappiamo è stato presentato ufficialmente lo scorso 11 luglio 2024, con una curiosa scritta Panda sulla fiancata.

Avvistata per la prima volta una Fiat Grande Panda con la scritta Panda nella parte laterale

Quello mostrato in questa foto è un dettaglio mai apparso prima nelle precedenti immagini di Fiat Grande Panda sia quelle ufficiali che quelle apparse sul web e fatte da occasionali passanti. La scritta è di colore nero e sembra fatta in rilievo. In precedenti immagini avevamo visto la scritta Panda scavata sulla lamiera dell’auto ma trasparente. Questa è la prima volta che la vediamo in un altro colore rispetto alla carrozzeria.

Dunque sembra probabile che Fiat venderà anche versioni di questo tipo quando l’auto finalmente arriverà sul mercato cosa non ancora avvenuta. Si devono infatti ancora aprire gli ordini e conoscere i prezzi della gamma che comunque sappiamo comprenderà una versione ibrida entry level da poco meno di 19 mila euro e una elettrica al 100 per cento da meno 25 mila euro.

Pare inoltre che la scritta sia stata riempita da materiale “paracolpi” sullo stesso stile della Citroen Cactus ma ovviamente da questa immagina non sappiamo sia effettivamente così o sia solo una illusione ottica. Al momento anche questo rimane un mistero che solo con l’avvio della campagna di vendita del modello probabilmente sarà risolto. Nel frattempo ricordiamo che la produzione di questa auto avverrà presso lo stabilimento Stellantis di Kragujevac in Serbia e dovrebbe iniziare entro la fine di settembre sempre che non vi saranno ritardi. La nuova Fiat Grande Panda sarà realizzata su piattaforma smart car di Stellantis e darà origine ad una nuova famiglia di auto da cui deriverà anche la nuova Fiat Multipla.