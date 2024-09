Nuova Fiat Multipla: 7 posti a poco più di 20.000 euro?

Nuova Fiat Multipla continua a far parlare di se in attesa del debutto che avverrà nel corso del prossimo anno molto probabilmente intorno alla metà del 2025. Di questa auto sappiamo che nascerà su piattaforma smart car e dovrebbe avere una lunghezza di poco inferiore ai 4,4 metri. Lo stile sarà molto vicino a quello di Fiat Grande Panda tanto che la stessa Fiat ha soprannominato questa auto come Fiat Giga Panda.

Prezzo affare per la nuova Fiat Multipla il cui debutto è fissato per il 2025?

La nuova Fiat Multipla così come tutte le nuove auto della gamma Panda si dovrebbe caratterizzare principalmente per un prezzo assai abbordabile se paragonato a quello delle dirette rivali. La vettura avrà versioni sia a 5 che a 7 posti e si dice che i prezzi di ambedue queste versioni possano partire da poco più di 20 mila euro con un allestimento molto vicino a quello full optional. Insomma sicuramente un veicolo molto interessante che potrebbe dunque fare breccia sul mercato permettendo alla casa torinese di conquistare nuovi clienti aumentando le sue quote di mercato in Europa e non solo.

Come vi abbiamo scritto in un nostro precedente messaggio le prime immagini senza veli di questa auto potrebbero essere diffuse nei primi mesi del prossimo anno con il debutto ufficiale che potrebbe avvenire invece intorno alla metà del 2025. Il luogo di produzione prescelto per questo modello sarà lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco.

Insomma la nuova Fiat Multipla, nome che peraltro deve ancora essere ufficialmente confermato, promette di essere un’auto perfetta per le famiglie che rappresenterà una sorta di mix tra spazio, comfort e tecnologia. Progettata come un C-SUV spazioso, si posizionerà sopra la Grande Panda nella gamma Fiat, offrendo un’alternativa più grande. Questa auto avrà inoltre presto una compagna che Fiat lancerà circa un anno dopo e che si chiamerà Panda Fastback o semplicemente Fastback. Questa auto avrà dimensioni simili ma uno stile quasi da SUV coupè.