Fiat Grande Panda: avvistata in Italia nelle scorse ore

Fiat Grande Panda è stata svelata lo scorso 11 luglio a Torino ma continuano i test in strada. Nelle scorse ore la vettura di Fiat è stata avvistata in strada in Italia da Gabetz Spy Unit come si evince dalle immagini pubblicate sui social da Walter Vayr. La vettura è stata avvistata in colore nero, un colore non del tutto inedito. Una unità di questo tipo era stata fotografata già nelle scorse settimane nei pressi dello stabilimento Stellantis di Kragujevac in Serbia dove l’auto sarà prodotta a partire dalle prossime settimane.

Nuovo avvistamento in strada in Italia per Fiat Grande Panda

la produzione di Fiat Grande Panda secondo indiscrezioni potrebbe iniziare tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre. Poco prima si potrebbero aprire gli ordini con la versione entry level ibrida che dovrebbe costare meno di 19 mila euro mentre la versione elettrica si dice costerà intorno ai 24 mila euro. Questa auto nasce su piattaforma smart car di Stellantis e darà origine ad una nuova famiglia di auto da cui deriveranno la nuova Fiat Multipla nel 2025 e la nuova Panda Fastback nel 2026.

Nel frattempo cresce la curiositò di sapere come la Fiat Grande Panda sarà accolta sul mercato dai clienti. Le prime reazioni al debutto del modello sono sembrate molto positive. In tanti hanno apprezzato lo stile del nuovo modello con un design che chiaramente fa riferimento alla prima generazione del mitico modello quella che ha fatto il suo debutto nei primi anni ’80. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito di questa auto nel corso dei prossimi giorni.