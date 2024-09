Opel Movano Hydrogen celebra la sua anteprima mondiale alla IAA Transportation

“Lo scorso anno siamo riusciti a vendere più di 125.000 veicoli commerciali Opel a livello internazionale. Le sole vendite di veicoli commerciali leggeri elettrici a batteria sono aumentate del 41%. Vogliamo continuare questo successo ed è per questo che abbiamo prodotti nuovi e rivoluzionari per i nostri clienti qui ad Hannover,” il capo di Opel Florian Huettl ha accolto i rappresentanti dei media alla conferenza stampa alla IAA Transportation 2024 e ha accresciuto l’entusiasmo per l’anteprima mondiale di oggi: il nuovo Opel Movano hydrogen. Allo Stellantis Pro One-Stand C70 nel padiglione 13, Xavier Peugeot, Senior Vice President della Business Unit Veicoli Commerciali di Stellantis, e Florian Huettl hanno presentato l’ampio portfolio di veicoli commerciali dei marchi Stellantis e gli innovativi nuovi arrivati ​​di Opel.

Opel Movano Hydrogen può percorrere più di 500 chilometri e può essere rifornito di idrogeno in meno di 5 minuti

Soprattutto, il nuovo Opel Movano Hydrogen: “Offriamo per la prima volta il membro più grande della nostra famiglia di veicoli commerciali leggeri Opel come veicolo a idrogeno con cella a combustibile”, ha affermato Huettl. “Nel 2021 abbiamo introdotto Opel Vivaro Hydrogen, il primo trasportatore di idrogeno di una casa automobilistica. Oggi stiamo facendo il prossimo grande passo con il nuovo Movano Hydrogen, offrendo ai nostri clienti un’offerta di veicoli commerciali leggeri ancora più forte e completa”.

Il nuovo Opel Movano Hydrogen, grazie alla combinazione di celle a combustibile a idrogeno e batteria plug-in, offre un’autonomia superiore a 500 km (WLTP) e può essere rifornito di idrogeno in meno di 5 minuti, rendendolo ideale per lunghi viaggi a zero emissioni locali. Il motore elettrico eroga 110 kW (150 CV) e una coppia massima di 410 Nm, mentre la batteria da 11 kWh fornisce supporto in fase di avvio o accelerazione, mantenendo il sistema di celle a combustibile in condizioni operative ottimali. Inoltre, il sistema ibrido permette il recupero dell’energia di frenata, immagazzinandola nella batteria tramite il motore elettrico.

“Allo stesso tempo, il nostro nuovo arrivato adotta tutte le virtù dei suoi omologhi elettrici a batteria o diesel”, spiega Huettl. Questi includono, tra le altre cose, 21 “aiutanti” elettronici che rendono Opel Movano leader nel suo segmento. È uno dei primi della sua categoria a consentire la guida assistita di livello 2. E convince con un volume di carico fino a 17 metri cubi, quindi nessuna variante di guida scende a compromessi quando si tratta di idoneità commerciale quotidiana. “Ha tutto per soddisfare le esigenze dei clienti, anche se dovessero trasportare una Opel Rocks Electric”, ha affermato Huettl, riferendosi al prossimo veicolo Opel allo stand della IAA Transportation.

Perché la Opel Rocks Electric ha avuto un’apparizione davvero speciale ad Hannover. Il più piccolo in portafoglio, che possono guidare i giovani dai 15 anni in su, era nella stiva del nuovo Movano Hydrogen – equipaggiato con il pratico kit Kargo. Il veicolo leggero elettrico a batteria con dimensioni ultracompatte di 2,41 x 1,39 x 1,52 metri (lunghezza x larghezza x altezza) diventa un pratico micro-LCV per i servizi di consegna urbani ecc. Perché il piccolo veicolo elettrico tiene il passo sul lato passeggero Il Kargo il kit fornisce un volume di carico aggiuntivo, divisibile modularmente. Poiché il kit Kargo è facile da installare e rimuovere, il Rocks Electric può trasportare perfettamente le merci e quindi funzionare nuovamente come due posti.

E con il terzo modello allo stand, il marchio ha saputo stupire anche con il suo flash. Il nuovo Opel Combo Electric dimostra in modo impressionante come Opel introduce innovazioni automobilistiche nel mercato dei veicoli commerciali leggeri. A prima vista, il trasportatore compatto sembra essere in stile automobilistico: con un frontale di nuova concezione che include il caratteristico logo Opel Vizor. Un’altra innovazione nella gamma automobilistica del marchio: il nuovo Combo illumina per la prima volta la strada con la luce Intelli-Lux Matrix antiabbagliante. È il primo a portare la più moderna tecnologia di illuminazione adattiva in questo segmento di mercato.

Infine, il veicolo elettrico a zero emissioni locali, che può essere ordinato a partire da 31.250 euro netti e ha un’autonomia di oltre 350 chilometri (WLTP ), offre ora quasi 80 chilometri in più di autonomia rispetto al suo predecessore. Insieme al Vivaro Electric , il quarto modello di veicoli commerciali leggeri Opel, il produttore offre ai clienti un ampio portfoglio per quasi tutti gli scopi. La IAA Transportation 2024 di Hannover durerà fino a domenica 22 settembre ed è aperta ai visitatori tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00.