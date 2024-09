Opel consegna otto Vivaro electric all’aeroporto di Norimberga

Economico, pratico e flessibile nell’uso: questo è ciò che distingue il tuttofare Opel Vivaro. Inoltre, il bestseller della gamma di veicoli commerciali Opel, Vivaro Electric, è privo di emissioni a livello locale e rappresenta quindi il rinforzo ideale per una flotta sostenibile. Per questo motivo , otto Opel Vivaro elettrici si uniscono ora alla flotta dell’aeroporto di Norimberga.

Otto Opel Vivaro Electric si uniscono ora alla flotta di mezzi a disposizione dell’aeroporto di Norimberga

Come cabina doppia con sei posti e come station wagon con un massimo di nove posti, il Vivaro Electric, fornito dalla Opel-Autohaus Kropf GmbH di Norimberga, svolgerà una serie di compiti come veicolo per l’equipaggio sul piazzale dell’aeroporto. A questo scopo sono stati trasformati di conseguenza e avvolti nel tipico quadretto giallo e nero dell’aeroporto.

“Con Opel Vivaro Electric, l’aeroporto di Norimberga può contare su un modello a zero emissioni locali che non scende a compromessi nel lavoro quotidiano anche in termini di elettricità a batteria. Al contrario: il Vivaro Electric unisce tutte le qualità del veicolo commerciale Opel tuttofare, da un flessibile autobus per passeggeri a un potente portabagagli, e contribuisce a migliorare il bilancio di CO 2 della flotta aeroportuale”, afferma Agnès Rubinstein, Direttore B2B Stellantis Germania.

“Nel percorso verso la neutralità della CO 2, stiamo gradualmente convertendo la nostra flotta di veicoli a veicoli a zero emissioni che possiamo fornire con energia verde autoprodotta. Nell’Opel Vivaro Electric abbiamo trovato un modello adatto che soddisfa tutti i nostri requisiti per un veicolo aeroportuale flessibile, resistente e allo stesso tempo affidabile e svolge le sue operazioni a zero emissioni locali. Si tratta di un traguardo importante”, afferma Jan C. Bruns, direttore operativo dell’aeroporto di Norimberga, soddisfatto dell’espansione della flotta completamente elettrica di Opel.

Da tempo l’aeroporto converte costantemente la sua flotta di veicoli in modelli elettrici a batteria, a condizione che la rispettiva offerta corrisponda al profilo operativo richiesto. Per far funzionare la flotta di veicoli elettrici con energia verde, l’aeroporto di Norimberga dispone già di un impianto fotovoltaico che genera circa 840.000 kWh di elettricità all’anno. Il Vivaro Electric completamente elettrico si adatta bene al concetto. Si ricaricano in loco con energia elettrica da fonti rinnovabili e poi possono andare a lavorare con zero emissioni locali.

L’Opel Vivaro Electric, lungo 5,30 metri, supporta i dipendenti dell’aeroporto come station wagon con un massimo di nove posti, ad esempio per portare una squadra di carico sul sito, e come cabina doppia con un massimo di sei posti. Nella versione a doppia cabina, il trasportatore elettrico a batteria può portare a bordo nella parte posteriore ulteriori attrezzature da lavoro lunghe fino a 2,36 metri, che possono essere facilmente e comodamente riposte sulla soglia di carico bassa di 60 centimetri.

Opel Vivaro-e

Poiché i Vivaro Electric all’aeroporto vengono utilizzati principalmente su tratte brevi, dimostrano pienamente i loro punti di forza rispetto al funzionamento diesel convenzionale. Da un lato sono più economici e dall’altro viaggiano senza ritardi fin dal primo tocco sul pedale dell’acceleratore grazie alla coppia massima di 260 Newton metri immediatamente disponibile. Il motore elettrico ha una potenza di 100 kW (136 CV), la versione a batteria dei furgoni Opel elettrici a batteria utilizzati all’aeroporto ha una capacità di 50 kWh.

Questo non è sufficiente in modo affidabile solo per le attività lavorative sul piazzale e nell’intera area aziendale, ma anche per distanze più lunghe. Ciò significa che Vivaro Electric può percorrere fino a 229 chilometri consecutivi (secondo WLTP) con zero emissioni locali prima di dover essere ricaricato. Funziona in modo molto semplice e veloce: ad esempio, il veicolo elettrico del veicolo commerciale può essere caricato fino all’80% della capacità della batteria in circa 32 minuti utilizzando una stazione di ricarica rapida a corrente continua da 100 kW.