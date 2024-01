Opel: Florian Huettl svela i piani futuri del brand

L’ultima conferenza stampa tenuta a Torino ha segnato un momento cruciale per Opel, svelando la visione futuristica della mobilità attraverso la concept car Opel Experimental. Questo ambizioso progetto simboleggia un passo significativo nella transizione verso un’era di veicoli elettrici, un impegno che si riflette nell’attuale offerta del brand di 15 modelli elettrificati.

Florian Huettl, CEO del marchio di Stellantis, ha delineato una roadmap audace, annunciando che entro la fine del 2024 ogni modello sarà disponibile in almeno una versione completamente elettrica. Ancora più rilevante, a partire dal 2025, ogni nuova vettura lanciata sarà esclusivamente EV.

Opel: tante novità interessanti in arrivo secondo il CEO Florian Huettl

La transizione di Opel non si limita alla pura elettrificazione però. Huettl ha sottolineato l’importanza crescente del software rispetto all’hardware, un cambiamento che si riflette nel design dei veicoli, accelerato dall’intelligenza artificiale (AI). La digitalizzazione ha rivoluzionato anche il modello di vendita, con una percentuale significativa di vetture vendute online, un trend particolarmente evidente in Italia.

Nonostante l’enfasi sull’elettrico, la storica casa automobilistica tedesca non trascura altre tecnologie emergenti, come l’idrogeno, posizionandosi come uno dei pochi produttori ad offrire questa alternativa.

La strategia del costruttore si basa su una piattaforma multi-energia, che permette la gestione parallela di motori termici, ibridi, elettrici e a idrogeno, massimizzando la flessibilità di fronte a un mercato in continua evoluzione.

Le novità in arrivo quest’anno

Guardando al 2024, Opel si prepara a lanciare due nuovi veicoli rivoluzionari. Il primo sarà un SUV completamente elettrico, posizionato strategicamente al centro del mercato, e sarà il primo a sfoggiare il nuovo Blitz del marchio. Stiamo parlando della nuova Opel Frontera.

Il secondo sarà il restyling del Grandland, che sarà prodotto nello stabilimento di Eisenach (Germania) e sfrutterà la nuova piattaforma STLA Medium di Stellantis. Questo pianale promette un’autonomia nettamente superiore a quella attualmente disponibili sul mercato.

La visione di Opel, dunque, per il futuro della mobilità è chiaramente focalizzata sull’elettrificazione, senza trascurare l’importanza della digitalizzazione e la potenziale integrazione di tecnologie come l’idrogeno.