Fiat 600 Abarth: ecco quale potrebbe essere il prezzo

Fiat 600 Abarth è la prossima novità prevista per quanto riguarda la gamma della casa automobilistica dello scorpione. Il suo debutto dovrebbe avvenire entro la fine del 2024. Di questa auto conosciamo già l’aspetto defintivo dato che Abarth ha già mostrato in diverse occasioni le sue immagini manca solo la presentazione ufficiale che comunque non dovrebbe tardare. Proprio in questi giorni l’auto è esposta al Salone Auto di Torino 2024.

Ecco quanto potrebbe costare Fiat 600 Abarth e quando sarà presentata ufficialmente

Sappiamo anche che Fiat 600 Abarth o semplicemente Abarth 600 sarà solo elettrica dato che la casa dello scorpione per l’Europa ha deciso di dotarsi di una gamma solo ed esclusivamente a zero emissioni. La vettura dispone di un motore elettrico da 280 CV, un incremento di 124 CV rispetto alla Fiat 600 elettrica. Questo aumento di potenza è supportato da un sistema frenante migliorato, caratterizzato da dischi e superfici disco più ampi, progettati per migliorare la dissipazione del calore e la durata. Gli pneumatici sono stati anch’essi aggiornati per migliorare le prestazioni complessive del veicolo.

Esteticamente parlando Fiat 600 Abarth è molto simile alla Fiat 600 normale ma con alcune differenze tipiche di Abarth. I fascioni anteriore e posteriore presentano un design rivisitato, con una zona profilata dell’estrattore visibile più in basso. Tra le altre caratteristiche distintive ci sono un alettone pronunciato posizionato sopra il lunotto e i cerchi in lega da 20 pollici, che conferiscono al veicolo un aspetto più sportivo e aggressivo.

L’auto dovrebbe disporre di una una batteria da 50,8 kWh, che dovrebbe garantire 350 km con una singola ricarica. In tanti in questi giorni si stanno chiedendo quale sarà il prezzo di questa auto di Abarth. Al momento non ci sono notizie certe ma pare che chi vorrà acquistare questa auto dovrà sborsare una cifra assai vicina ai 50 mila euro.