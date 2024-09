La nuova FIAT 600 alla 18a Ioannina Lake Run

FIAT 600, il nuovissimo SUV made in Polonia, supporterà la 18esima Ioannina Lake Run che si svolgerà nei 2 giorni 21 e 22 settembre. Il distributore ufficiale del marchio nella Prefettura di Ioannina in Grecia, FIAT Autolinea, ha assunto il ruolo di sponsor dei trasporti dell’evento per l’ottavo anno consecutivo.

La nuovissima FIAT 600 avrà una forte presenza alla 18a Ioannina Lake Run il 21 e 22 settembre

Il percorso podistico principale è il Giro del Lago di 30 km (domenica 22 settembre), ma si terranno anche le gare più brevi in ​​riva al lago di 5 km (sabato 21 settembre), 10 km (domenica 22 settembre) e il Giro del Lago di 30 km con camminata dinamica ((domenica , 22 settembre). Vi ricordiamo che sabato 21 settembre si svolgeranno ancora le gare per l’AMEA (1 km), per gli alunni della Scuola Primaria (1 km), per le famiglie (1 km) oltre alla “Baby Lake Run” .

Tutti gli atleti daranno il massimo godendosi allo stesso tempo lo splendido scenario, proprio come le migliaia di spettatori che li faranno il tifo, vedendo allo stesso tempo la nuovissima FIAT 600 per la prima volta sulle strade di Ioannina.

Il nuovo SUV di Fiat dalla raffinatezza italiana unica ricoprirà il ruolo di navigatore in gara, coprendo la distanza di 30 km nel rispetto dell’ambiente e delle persone garantito dalla sua tecnologia elettrificata al top. In Grecia con un prezzo a partire da 23.990 euro, è disponibile in versione ibrida e puramente elettrica, con cambio automatico di serie, ampia dotazione e 5 anni di garanzia sulle parti meccaniche.