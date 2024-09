Jeep: piano di rilancio dopo i significativi cali delle vendite

Jeep, nonostante cinque anni consecutivi di cali nelle vendite e previsioni di un sesto anno negativo nel 2024, è ottimista riguardo al futuro. Il CEO Antonio Filosa crede che i giorni peggiori siano passati e che l’obiettivo di 1 milione di vendite sia ancora raggiungibile. L’azienda sta attuando un piano di ristrutturazione che, secondo Filosa, sta già mostrando segni di miglioramento dopo un calo del 9 per cento delle vendite negli Stati Uniti nei primi sei mesi dell’anno.

Il CEO di Jeep Antonio Filosa ha un piano per rilanciare il brand di Stellantis

Il piano include l’abbassamento dei prezzi in tutta la sua gamma, compresi i modelli ad alto volume come la Jeep Compass e i SUV Grand Cherokee, l’implementazione di offerte speciali come incentivi o finanziamenti allo 0% e l’aumento della spesa per marketing e pubblicità, ha affermato Filosa. Includerà anche un imminente roadshow con i concessionari per affrontare ulteriori problemi e preoccupazioni.

Durante un’intervista, Filosa ha dichiarato: “Le azioni che abbiamo implementato nei mesi precedenti stanno già producendo una crescita significativa anche negli Stati Uniti”. I suoi commenti sono stati fatti un giorno prima che il presidente del Consiglio nazionale dei concessionari Stellantis inviasse una lettera aperta molto critica al CEO Carlos Tavares, denunciando le perdite di vendite e altre decisioni aziendali.

Filosa ha affermato che Jeep, che riporta le vendite trimestralmente, ha visto aumentare le vendite negli Stati Uniti il ​​mese scorso: sono aumentate del 28 per cento rispetto ad agosto 2023 e del 55 per cento rispetto a luglio. Jeep ha anche ridotto il suo inventario di veicoli di circa 25.000 unità durante quel periodo. Ma il marchio ha ancora molta strada da fare per ottenere un’inversione di tendenza degna di nota nelle vendite.

Le vendite di Jeep negli Stati Uniti sono crollate del 34 per cento, da un massimo storico di oltre 973 mila unità nel 2018 a meno di 643 mila unità l’anno scorso. Mentre la maggior parte dei marchi automobilistici ha aumentato le vendite l’anno scorso, Jeep è scesa di circa il 6 per cento.

I recenti cali nelle vendite di Jeep sono attribuibili alla cessazione, lo scorso anno, della produzione del modello base Renegade e del SUV compatto Cherokee, due modelli che avevano venduto circa 300.000 unità all’anno negli Stati Uniti tra il 2016 e il 2019. Filosa ha commentato: “Per Jeep, perdere Cherokee e Renegade è stato un duro colpo. La nostra copertura di mercato è scesa dal 80 per cento al 45 per cento”.

Filosa ha dichiarato che Jeep prevede di recuperare quote di mercato “molto rapidamente” e di ripristinare una copertura dell’80% entro la fine del prossimo anno. Questo obiettivo sarà supportato dall’introduzione di un sostituto per la Cherokee e da nuovi modelli elettrificati.