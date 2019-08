Antonio Filosa svela i piani di Fiat Chrysler in America Latina

Antonio Filosa è il numero uno di Fiat Chrysler Automobiles in America Latina. Nel corso di un’intervista rilasciata ad alcuni media brasiliani, l’amministratore delegato di FCA ha svelato i piani futuri del gruppo italo americano per quello che concerne l’America Latina. Filosa ha dichiarato: “Entro il 2024 lanceremo circa 25 nuovi prodotti, tra cui restyling e veicoli nuovi di zecca. In base a questa proposta, sappiamo che la preferenza dei clienti per i SUV è in aumento, quindi lanceremo, nel corso del 2021, due nuovi prodotti in questo segmento con il logo Fiat sul davanti e realizzati a Minas Gerais.

Nel corso di un’intervista rilasciata ad alcuni media brasiliani Antonio Filosa parla del futuro di FCA in America Latina

A proposito di questi Suv, Antonio Filosa ha dichiarato: “I progetti sono in fase di sviluppo e un team ampio e integrato è dedicato alla costruzione di due prodotti che, come i loro omologhi realizzati a Pernambuco, avranno molto successo sul mercato. Questo è il momento di Jeep che è il numero uno quando si tratta di SUV, ha questo DNA nel marchio e con tutta questa competenza combineremo questo know-how riconosciuto con alcuni dei tanti attributi che mettono in risalto il marchio Fiat.

Per quanto riguarda invece la nuova fabbrica di motori che sorgerà a Betim, Antonio Filosa ha detto: ” Il programma Rota 2030, il nuovo quadro normativo in base al quale l’industria automobilistica è stata orientata dalla fine dello scorso anno, ha tra le sue premesse l’efficienza energetica, in linea con i paesi più sviluppati del mondo. Per fare questo, devono essere coperte alcune opzioni tecnologiche, tra cui motori ad alta efficienza e corrispondenti al desiderio del pubblico di avere un motore turbo. Per questo produrremo tre nuovi motori turbo a Betim. Infine Filosa ha anche svelato che una parte degli investimenti che saranno effettuati in Brasile saranno dedicati alle auto autonome, servizi connessi e, infine, all’elettrificazione.