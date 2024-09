Dodge debutta alla Nitrocross Series Richmond con una vittoria schiacciante

Dodge ha fatto un debutto spettacolare nella popolare ed entusiasmante serie Nitrocross 2024-25 questo fine settimana al Richmond Raceway con il due volte e attuale campione del Nitrocross Group E Robin Larsson alla guida della Dodge Hornet R/T FC1-X da corsa alla vittoria in una prestazione dominante nel round di apertura della serie sabato 7 settembre.

Robin Larsson ha portato Dodge alla vittoria nel debutto del marchio nel Nitrocross sabato al Richmond Raceway

Il marchio Dodge ha presentato la sua formazione di quattro auto con i campioni in carica del team Group E Dreyer & Reinbold Racing (DRR) questo fine settimana, che include Larsson [SC1] [SC2], Andreas Bakkerud, Fraser McConnell [SC3] e l’adolescente Lia Block [SC4] nei veicoli Dodge Hornet R/T FC1-X da oltre 1.000 cavalli in gara nella serie nazionale statunitense 2024-25 da dieci round, che presenta eventi su superfici asfaltate e sterrate.

Larsson, il trentaduenne pilota svedese, ha dato spettacolo di guida superbo nel primo round di sabato, portando la sua auto DRR Monster Energy JC Dodge R/T FC1-X al tempo di qualificazione più veloce, oltre a vincere la sua gara di qualificazione, la semifinale e la finale per una vittoria netta sul circuito veloce e insidioso all’interno dell’ovale di 3/4 di miglio del Richmond Raceway.

Nella finale di sabato, Larsson è partito dalla pole position e ha rapidamente portato la sua Dodge Hornet R/T FC1-X in testa al gruppo mentre si dirigeva verso la parte sterrata della pista. Ha poi guidato l’intero evento fino alla bandiera a scacchi sconfiggendo Oliver Eriksson, McConnell, Conner Martell, Viktor Vranckx, Block, Bakkerud e il veterano Tanner Foust.

“È sempre speciale iniziare una nuova stagione”, ha detto Larsson dopo la sua vittoria di sabato. “Naturalmente, tutti puntano al campionato nella gara di apertura e abbiamo una squadra forte con DRR. Avere vinto gli ultimi due anni mi ha dato molta sicurezza, sia a me che al team. Per me è una bella sensazione essere con Dodge. È la prima volta che sono con un produttore di auto. Sono molto orgoglioso di avere Dodge a bordo e non potrei chiedere un inizio di stagione migliore.

“Le mie partenze sono state buone oggi e il nostro ritmo in pista è stato eccellente. È stata una giornata fantastica con una “pulizia totale” degli eventi. La pista era scivolosa nelle sezioni di ghiaia e non volevo fare errori. A essere onesti, ero un po’ nervoso all’inizio di questa gara e voglio andare sul sicuro in alcune sezioni. Ma ho avuto una giornata perfetta grazie al team ed è fantastico mettere Dodge nel cerchio dei vincitori”.

Anche i compagni di squadra di Larsson alla DRR Dodge, McConnell, Bakkerud e Block, si sono qualificati per l’evento principale di sabato, con McConnell terzo, Block sesto e Bakkerud settimo dopo che la sua cavalcatura ha subito una foratura.

Nel programma del secondo round di domenica, McConnell ha mantenuto la pole nella finale di sei giri e ha preso il comando alla partenza, ma l’auto del giamaicano è stata colpita da dietro, causando un leggero testacoda alla curva tre del giro di apertura. Fraser ha lottato per piazzarsi al secondo posto dietro Oliver Eriksson al traguardo. Larsson si è piazzato quarto nella finale di domenica con Block quinto, mentre l’auto di Bakkerud è stata colpita al primo giro e Andreas è stato costretto al ritiro.

“È stato un finale difficile nella gara di domenica”, ha detto McConnell, ex campione di Rallycross Lites. “Penso che se non fossi stato colpito al primo giro avrei vinto la gara. Ho pensato che le posizioni (primo e secondo) avrebbero dovuto essere scambiate. Ma, se questa è la decisione, così è la vita, e passerò al prossimo evento. Il weekend di apertura è sempre duro, ma siamo così contenti di avere Dodge con il team DRR e non vediamo l’ora del prossimo weekend nello Utah il mese prossimo”. Block si è goduta il suo primo evento Nitrocross doubleheader nella Dodge Hornet R/T FC1-X da corsa, oltre a lavorare con il team veterano DRR.

“A dire il vero, stavo solo cercando di prendere confidenza con tutto ciò che riguarda queste auto ad alta potenza”, ha detto Block, ex campione della categoria rallycross (O2WD). “Questi altri ragazzi hanno già un paio di stagioni più di me con queste auto da corsa ed è stato difficile. Ho imparato così tanto con la Dodge Hornet e i miei compagni di squadra sono stati di grande aiuto, dandomi tutti i trucchi e i suggerimenti. È stato un grande cambiamento dal guidare auto da formula in Europa, dove non vogliono che la macchina scivoli, a qui nel Nitrocross, dove devi farla scivolare per essere veloce. È stato un weekend divertente e non vedo l’ora della prossima gara”.

Il proprietario del team DRR Dennis Reinbold è stato molto soddisfatto del weekend Richmond Nitrocross e dell’introduzione della Dodge nella nuova disciplina degli sport motoristici. “Sono così entusiasta del debutto della Dodge con il nostro team Dreyer & Reinbold Racing e della sua introduzione nella serie Nitrocross”, ha detto Reinbold. “Pensi alla Dodge e pensi alle muscle car. E la nostra auto da corsa Dodge Hornet R/T FC1-X è così veloce e scattante in partenza e fa questi salti incredibili.

Dodge è tutta una questione di prestazioni e sensazioni e si adatterà così bene alla Nitrocross. Ed è stato un ottimo inizio per Robin vincere gli eventi di sabato al debutto della Dodge qui". Il prossimo weekend di doppia intestazione Nitrocross, Round 3 e 4, è previsto per il 5 e 6 ottobre con la "Busch Light Race to the Mountains" presso l'Utah Motorsports Campus vicino a Salt Lake City, Utah.