Dodge debutta nella Nitrocross Series 2024-2025 con l’introduzione di quattro auto da corsa elettriche Dodge Hornet R/T FC1-X nella classe Group E, pronte a gareggiare all’evento di apertura della stagione in programma per il 7 e l’8 settembre al Richmond (Virginia) Raceway.

Dodge partecipa alla Nitrocross Series 2024-2025 con le nuove auto elettriche Dodge Hornet R/T FC1-X

L’auto Dodge Hornet R/T FC1-X, un’auto da corsa a trazione integrale da oltre 1.000 cavalli, sarà schierata dal team Dreyer & Reinbold Racing (DRR), vincitore del campionato Nitrocross Group E, con quattro veicoli iscritti durante il tour nazionale di 10 gare.

“Quasi il 75% degli appassionati di gare Nitrocross ha un’età compresa tra 18 e 34 anni, il che rende la serie il luogo perfetto per Dodge per espandere la sua presenza negli sport motoristici e per presentare la Dodge Hornet a un pubblico giovane ed entusiasta”, ha affermato Matt McAlear, CEO del marchio Dodge – Stellantis. “Non vediamo l’ora di iniziare una fantastica stagione inaugurale per il marchio Dodge, con un’organizzazione vincitrice di campionati come il team Dreyer & Reinbold Racing che porta la bandiera Dodge e con i fan che avranno la possibilità di provare la Dodge Hornet da vicino e personalmente attraverso i nostri Dodge Hornet Rally Rides. Tutto inizia a Richmond”.

La diciassettenne Lia Block (USA) gareggerà con l’auto di punta Dodge Hornet R/T FC1-X, con il due volte campione della serie Group E Robin Larsson (Svezia), Fraser McConnell (Giamaica) e Andres Bakkerud (Norvegia) che fanno anche parte del talentuoso gruppo di piloti DRR Dodge Hornet R/T FC1-X.

Block ha già fatto la storia come la più giovane campionessa dell’American Rally Association e ha già gareggiato nella classe Nitrocross NEXT. È anche la più giovane concorrente di sempre nella classe Group E e la prima e unica donna nella classe. Larsson, 32 anni, è un ex campione europeo di rallycross FIA (2014) e ha conquistato gli ultimi due titoli Nitrocross Group E per DRR con sette vittorie nelle ultime due campagne, mentre McConnell, 25 anni, è il campione della serie ARX2 Rallycross 2019 e ha vinto quattro gare Nitrocross Group E negli ultimi due anni. Bakkerud, 32 anni, si è classificato secondo e quarto nella divisione Group E con due vittorie.

La Nitrocross Series, inizialmente introdotta dalla star degli sport motoristici Travis Pastrana nel 2020, è stato uno dei tour di sport motoristici in più rapida crescita e popolarità nel Nord America e presenta una competizione unica con salti spettacolari e derapate selvagge. Le auto combattono a pochi centimetri di distanza in un programma con round di pratica, qualifiche, gare di calore ed eventi principali in cinque categorie separate, guidate dalla classe leader del Group E.

“Nitrocross è entusiasta di dare il benvenuto a Dodge nella serie come nostro primo produttore ufficiale”, ha affermato Chip Pankow, direttore generale di Nitrocross. “Dodge è sinonimo di prestazioni, proprio come noi, e non vediamo l’ora di vederli dimostrare ciò in pista”. Chiamata “caos controllato” dai suoi fan, la Serie si disputa sia su superfici asfaltate che sterrate nella serie da 10 round, che inizierà in Virginia.

Le quattro auto da corsa Dodge Hornet R/T FC1-X sono alimentate da motori a flusso assiale, che generano l’equivalente di 1.070 cavalli (800 kW), con la capacità di accelerare da 0 a 100 in soli 1,4 secondi e di produrre quasi 2 g di accelerazione da fermo, più che sufficienti per spingere i veicoli attraverso i salti di 200 piedi che sono comuni sui percorsi Nitrocross. La Dodge Hornet R/T FC1-X è dotata di telaio tubolare, telaio in fibra di carbonio, sistema frenante Alcon, servosterzo elettrico, sospensioni anteriori e posteriori a doppio braccio oscillante R53 con camber/caster regolabili con escursione delle ruote di 12 pollici e barre antirollio anteriori e posteriori regolabili.

“Dodge è ben nota come marchio ad alte prestazioni americano e portare avanti lo stendardo del marchio Dodge e competere con le auto Dodge Hornet R/T FC1-X è la scelta perfetta per il nostro gruppo”, ha affermato il proprietario del team Dennis Reinbold. “Come Dodge, amiamo andare veloci, quindi è come se condividessimo lo stesso DNA. È un qualcosa di fantastico per noi competere nel Nitrocross, che continua a crescere a un ritmo da record. Il livello di eccitazione sta crescendo in questa serie e Dodge lo ha appena aumentato ancora di più. I fan devono venire a vedere la potenza di queste auto che si danno battaglia mentre letteralmente volano in pista”.