Jeep Renegade e Compass nominate Best Buy 2024 in Brasile

Jeep ha appena aggiunto altri due trofei in Brasile per far brillare la sua collezione. Questo giovedì 1 agosto Compass e Renegade si sono distinti in due categorie nel premio Best Buy 2024, promosso dalla rivista Quatro Rodas. Il premio è uno dei più importanti del paese e quest’anno comprendeva 31 categorie che sono state sottoposte ad un’attenta analisi da parte dei giudici, tenendo conto, tra gli altri, del rapporto costi-benefici, dell’ammortamento, del prezzo dei ricambi, dell’assicurazione e della garanzia.

Jeep: la casa americana ha conquistato due posti sul podio dei tradizionali premi della rivista Quatro Rodas

La Renegade, nella versione 1.3 turbo, si è classificata prima nella categoria Suv fino a 120mila reais. Mettendo in mostra tutte le sue capacità e le sue caratteristiche che ne hanno consolidato la preminenza sul mercato, è dotato del motore più potente della sua categoria in tutte le versioni, il T270 fino a 185 CV. Pochi giorni fa, Jeep ha lanciato la linea del modello 2025, che ha aggiornato la sua gamma e si è arricchita di nuove versioni: Altitude, Night Eagle, Sahara e la versione limitata Willys.

Un altro momento clou della celebrazione è stata la premiazione della Jeep Compass, nella versione Overland, il modello è stato considerato la migliore opzione tra i SUV con prezzi fino a 270mila reais, rafforzando la sua posizione imponente nel mercato brasiliano. E non c’è da stupirsi, visto che si distingue per l’efficienza del suo motore turbo Hurricane 2.0 da 272 CV e passa da 0 a 100 km/h in soli 6,3 secondi. Come se non bastasse, anche Jeep si è assicurata una “doppietta” su questo podio, visto che la Commander Overland 1.3 turbo ha vinto la medaglia d’argento nella stessa categoria.