Jeep Wrangler e Gladiator richiamate di nuovo dopo che la prima riparazione sembra causare problemi

Jeep Wrangler e Jeep Gladiator, due dei modelli più iconici del marchio americano di Stellantis, sono state richiamate a causa di un problema che potrebbe causare la perdita di potenza di trazione. Questo richiamo riguarda solo 94 unità del modello 2021, ma si ritiene che tutte siano affette dal problema.

Jeep sta richiamando alcune unità di Jeep Wrangler e Gladiator che possono bloccarsi a causa di un software difettoso

Come spiegato nel rapporto sul richiamo per motivi di sicurezza, nel 2023 sono state inizialmente richiamate 69.201 Jeep Wrangler e Gladiator con cambio manuale perché il piatto di pressione intermedio della frizione poteva surriscaldarsi e alla fine rompersi. Come parte della correzione di questo problema, sembra che i veicoli abbiano ricevuto un software Powertrain Control Module aggiornato.

Il nuovo richiamo afferma che Jeep Wrangler e Gladiator potrebbero riscontrare una “funzione non corretta” con la funzione di riduzione dei giri del software. Se ciò si verifica, potrebbe causare lo stallo del motore e causare una perdita di potenza di guida. Ciò aumenta il rischio di un incidente e i conducenti non avrebbero alcun preavviso.

Il “software sospetto” è stato rilasciato il 19 giugno e, poco dopo, il 24 giugno, sono arrivate segnalazioni di veicoli in stallo. Questo ha portato Jeep a sospendere il software il 26 giugno e ad avviare un’indagine. L’azienda è a conoscenza di 35 segnalazioni sul campo potenzialmente legate al problema, ma fortunatamente non ci sono stati incidenti o feriti.

Essendo un problema software, la soluzione è relativamente semplice: i concessionari riprogrammeranno il Powertrain Control Module con un software aggiornato, che promette di avere una funzione di riduzione dei giri efficace. Il richiamo dovrebbe iniziare nel terzo trimestre e i proprietari saranno avvisati ad agosto.