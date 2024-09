Fiat Grande Panda: sarà il modello più globale di Fiat?

Fiat 500 è al momento il modello più globale tra quelli venduti dalla principale casa automobilistica italiana. Secondo alcuni però la sua supremazia potrebbe essere presto messa a rischio dalla nuova Fiat Grande Panda che è stata presentata ufficialmente lo scorso 11 luglio. Questo un po’ per la crisi che la 500 vive, con la domanda in forte calo specie per la versione completamente elettrica, ma un po’ anche per meriti della nuova Panda.

La nuova auto globale di Fiat sarà la nuova Fiat Grande Panda?

Questa auto infatti, per via delle sue caratteristiche tecniche ed estetiche e anche per via di un rapporto qualità prezzo che dovrebbe essere a dir poco interessante, potrebbe in futuro ambire ad essere il modello più globale in assoluto tra quelli proposti da Fiat sul mercato. Fiat Grande Panda che sarà realizzata su piattaforma smart car e prodotta in almeno tre diversi continenti, sarà una vettura dal prezzo molto interessante. La versione ibrida costerà meno di 19 mila euro e sarà full optional mentre l’elettrica al 100 per cento con 320 km e passa di autonomia dovrebbe costare poco meno di 25 mila euro al netto di incentivi e sempre full optional.

Fiat Grande Panda per l’Europa sarà prodotta a Kragujevac in Serbia, per l’Africa e il Medio Oriente in Marocco mentre per il Sud America in Brasile. Si vocifera anche della possibilità che questa auto possa essere venduta anche in Nord America, forse però solo nella versione elettrica. Per via delle sue caratteristiche questa auto sembra avere le carte in regola per fare bene ovunque regalando non poche soddisfazioni alla principale casa automobilistica italiana.