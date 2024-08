Fiat Grande Panda: anche la critica riconosce le potenzialità del nuovo modello

Sono passati ormai quasi due mesi dalla presentazione di Fiat Grande Panda avvenuta lo scorso 11 luglio a Torino, giorno in cui Fiat ha festeggiato 125 anni di esistenza. La vettura già qualche settimana prima di quella data era stata svelata con le prime immagini ufficiali pubblicate dalla casa torinese alla fine dello scorso mese di giugno.

In molti pensano che Fiat Grande Panda potrebbe regalare soddisfazioni importanti alla casa italiana

Fiat Grande Panda sarà prodotta in serie nello stabilimento Stellantis di Kragujevac, molto probabilmente a partire dal prossimo mese di ottobre. Subito prima si dovrebbero aprire gli ordini e finalmente conosceremo i prezzi di questa auto. Le voci più insistenti dicono che la versione entry level con motore ibrido e cambio automatico dovrebbe partire da poco meno di 19 mila euro mentre l’elettrica da poco meno di 25 mila euro.

Critica e addetti ai lavori concordano sul fatto che Fiat Grande Panda ha le caratteristiche e le potenzialità per fare molto bene sul mercato grazie ad alcune caratteristiche davvero molto interessanti e ad un prezzo accattivante. La vettura dunque potrebbe regalare buone soddisfazioni a Fiat sul mercato nel corso dei prossimi anni. Ricordiamo che l’auto nasce su piattaforma smart car di Stellantis la stessa di Citroen C3 e nella versione elettrica utilizzerà batterie LFP.

Fiat Grande Panda in breve tempo potrebbe diventare una delle vetture più vendute in assoluto nel suo segmento di mercato facendo conquistare importanti quote di mercato a Fiat che continuerà comunque a vendere anche la vecchia Fiat Panda fino almeno al 2029. Infine ricordiamo anche che questa auto segna l’inizio di una nuova era con il lancio di una nuova famiglia di auto. Il secondo modello ad arrivare l’anno prossimo sarà la nuova Fiat Multipla che poi sarà seguita nel 2026 dala Fastback e nel 2027 da un pickup.